Muskampen 2025: Segraren korad!
Vilka delar är mest sannolika att vara hotspot på grafikkort?

Vilka delar är mest sannolika att vara hotspot på grafikkort?

Ifall man har en hotspot som överstiger 100 grader, vilka är de mest sannolika komponenterna som kan utgöra den? Finns det vissa delar som har för vana att gå varmare än andra om det saknas lite kontakt eller om pasta/pads inte täcker optimalt?

STATIONÄRA: NZXT H7 Flow 2024 | MSI B550 TOMAHAWK MAX | AMD Ryzen 7 5700X + Noctua DH-15 | Gainward RTX 3090 Phoenix 24GB | 64GB Kingston HyperX Fury 3200MHz | Be Quiet! Straight Power 12 1000W 80+ Platinum | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | 43" Philips The One 43PUS8949 4K/144MHz | Logitech G703 | Logitech MX Keys S | HyperX Cloud III Wireless

LAPTOPEN: Lenovo LOQ 15APH8 | AMD Ryzen 7 7840HS | RTX 4060 8GB | 2x8GB Samsung 5600MHz | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | Logitech G703

Skrivet av favouredhawk:

Ifall man har en hotspot som överstiger 100 grader, vilka är de mest sannolika komponenterna som kan utgöra den? Finns det vissa delar som har för vana att gå varmare än andra om det saknas lite kontakt eller om pasta/pads inte täcker optimalt?

Det brukar vara en del på själva gpu:n (alltså chipet).

Det sitter alltså flera sensorer på olika ställen på chipet och hotspot är då en av dessa sensorer.

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

