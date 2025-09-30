Ranka olika grafikkortstillverkare/modellserier?

Hej!

Sitter och tittar på 5070 Ti inför kommande köp och jag undrar om det finns en grov indelning i vilka tillverkare/serier man ska hålla lite mer utkik efter och vilka man kanske ska hoppa över?

Prio för mig: stabilitet, ljudnivå fläktar, coil whine, pris

Inte prio: RGB, överklockning

Det jag snappat upp hittills är att jag ska undvika SFF-modeller (eftersom jag bygger i stort chassi) och att MSIs Ventus-modeller verkar vara lite högljudda.

Så, vilka är de bästa tillverkarna enligt era erfarenheter?