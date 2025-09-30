Steelseries höjer ribban med Arctis Nova Elite

Har haft 2 st steel series headset. Bägge har gått av på samma sätt, första fick jag utbytt på garanti. Det andra höll faktiskt ganska länge men det var inget som gick att laga själv så det fick jag slänga.

Rör aldrig ett steel series headset igen. Det gick ändå på 1200 kr och det var säkert 7 år sedan.