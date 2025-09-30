Muskampen 2025: Segraren korad!
Steelseries höjer ribban med Arctis Nova Elite

Melding Plague

Steelseries höjer ribban med Arctis Nova Elite

7 499 kronor blir prislappen när Steelseries uppgraderar Arctis Nova till lyxnivå.

Läs hela artikeln här

Helt plötslig känns A50x med studentrabatt värt de 😀 7500 för ett gaming headset.... Snygga iaf.

Jag är nog tvär och bitter, men dagen jag lägger 7500kr på något det står steelseries på… den är iallafall inte kommen 😅

Main: Strix B550-F | R9 5950X | 32GB@3600MHz | ASUS 3080 TUF | KC3000 | RM850 | LG 48CX
Server: Strix B450-I | R7 2700X | 64GB | SF450

Om Steelseries kunde ta och ha en seriös prismodell istället för deras skyhöga rek. priser och sen sälja för halva priset på Black Friday och andra kampanjer då och då.

NCASE M2 SFF bygge

Kostar som ett RX 9070XT, headset kommer aldrig vara värt de där summorna imo. Är nöjd med mina Sennheiser-lurar jag haft i över 10år, minns inte vad de kostade men va nog runt 1500kr

... och låter fortfarande som en dålig leksak motför en bra kondensator-mic, en hyffsad DAC och valfritt par trådade lurar för 1000:-. Rajraj.

ASRock X870E Nova WIFI / Ryzen 9800X3D (CO: -45 AC) / Corsair Vengance 64GB DDR5 6000MHz CL30 / Crucial T705 1TB Gen5 + 5.5TB sekundära / ASUS TUF 4080 Gaming OC / Seasonic Focus GX 850W ATX 3.1 / Acer Predator XB273UGX 1440p 270 Hz G-Sync / FD Torrent Compact / Phantom Spirit 120 SE / Evo 4 / Sennheiser IE 300 / Rode NT1-A
Synology 1621+ 6*16 / 1513+ 5*8 / LG CX 65" / XBox Series X / Switch 2 / Steamdeck OLED

Har haft 2 st steel series headset. Bägge har gått av på samma sätt, första fick jag utbytt på garanti. Det andra höll faktiskt ganska länge men det var inget som gick att laga själv så det fick jag slänga.

Rör aldrig ett steel series headset igen. Det gick ändå på 1200 kr och det var säkert 7 år sedan.

< :: Intel i9 9900ks@5.0Ghz/Ring@4.7Ghz | 32Gb DDR4@3600 | AMD Radeon RX 9070 XT :: >

Provade Steel för ett par år sedan, kändes plastiga och lät som skit. Förstår inte varför folk köper eländet.

Man får inte direkt ribba då man ser priset.

När gaming-lurar kostar mer än mina B&O så är nått fel... hehe...

/925

Threadripper 7980x|128Gb Ram|72TB 10GbE Synology Nas|MSI 3090 Suprim|LG UltraWide 38" - Wacom Intuos 3 A3

Hahaha....hahahha! Nej...bara nej.

ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1

Mina Arctis Nova Pro Wireless är, förutom ett absurt långt namn, väldigt väldigt bra lurar. Funktioner som verkligen underlättar. Men deras program GG lämnar en del att önska, även om det är markant bättre sedan jag köpte lurarna. Har svårt att tänka mig att de nya är dubbelt så bra så jag förstår inte riktigt incitamentet för uppgradering.

AMD 9800X3D - Corsair 32GB 6000 CL30- Gigabyte B650 Aorus Elite - Inno3D 4090 - Intel 900p - CaseLabs SMA8 - LG 42C2 - Asus Loki 1000W SFX-L - Aquaero 6 - Vattenkyld - Steam Deck LCD 1TB

Helt klart en intressant produkt, men så otroligt långt ifrån priset det borde ligga på.

Ryzen 7 9800X3D | MSI GeForce RTX 4070 12GB VENTUS 3X OC | Gigabyte X870 Gaming WIFI6 | Corsair 32GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance | FiiO K11 | Sennheiser HD 490 Pro

