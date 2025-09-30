Geforce RTX5090 kopplad till samsung odyssey G7 Vilken kabel blir bäst!

Det är alltså en 4 år gammal Samsung Odyssey G7 LS28AG700NUXEN.

HDMI 2.1 ELLER DP1.4 på skärmen.

Hade RTX3090 innan med hdmi och det funkade väl bra .. har testat med DP också ..

Finns spaltmeter och läsa men jag undrar om något förändras med 5090 istället ..

Så 1 2 3 er rekommendation ?