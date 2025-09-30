Muskampen 2025: Segraren korad!
PCIE_PWR1 nödvändig?

PCIE_PWR1 nödvändig?

Ny rigg och är förvirrad gällande PCIE_PWR1 porten på moderkortet MSI Pro B850M-P WIFI.

Jag har ett PowerColor Radeon RX 9070 XT 16GB Red Devil Special Edition och det är 3st 8-pin strömförsörjning men jag har även en PCIE_PWR1 på moderkortet. Min PSU Seasonic Focus GX 1000W ATX 3.1 har endast tre kablar för PCIE. (Dock 2st för CPU)

Min fråga är, kommer PCIE_PWR1 behövas eller räcker de tre som sitter på grafikkortet? Jag har inga andra expansionskort i nuläget.

Porten är till för att leverera en stabilare spänning till grafikkorten och övrigt du sätter i PCIE-E-portarna. Den är nästan nödvändig om du fyller alla portarna och även alla SSD-slottarna.

Har du kabel tillgänglig rekommenderar jag att du ansluter den. Men skall inte vara ett absolut måste med ett grafikkort och enstaka SSD.

Dålig manual som inte specificerar om och varför den behövs.

Det enda MSI själva skriver är följande på produktsidan;

Citat:

PCIe supplemental power
The exclusive Supplemental PCIe Power connector provides dedicated power for the high-power demands of GPUs used in AI computing and gaming, ensuring stable, efficient, and sustained performance.

Men generellt så brukar de vara till för att ge kompletterande ström till pci-e slotsen om man kör multipla strömtörstiga kort i dessa.

Så korta svaret är nej, du behöver inte koppla in den.

Skrivet av iller:

Porten är till för att leverera en stabilare spänning till grafikkorten och övrigt du sätter i PCIE-E-portarna. Den är nästan nödvändig om du fyller alla portarna och även alla SSD-slottarna.

Har du kabel tillgänglig rekommenderar jag att du ansluter den. Men skall inte vara ett absolut måste med ett grafikkort och enstaka SSD.

Tack för snabbt svar.

Jag har ingen kabel över som jag skrev (endast 3PCIE från PSU), det är därför jag undrade om den var nödvändig.

Tror du får maila dem o fråga.

Står iaf ingenstans att den inte behöver anslutas bara att man ska se till att alla kontakterna är korrekt anslutna.

Värsta fall får du väl investera i en 2x sata till pci-e 8pin adapter för den porten

Den vanliga 24-pin kontakten har bara två ledningar för +12V så med tanke på allt lull-lull som dagens PC har med fläktar, RGB vattenkylning m.m. i kombination med flera PCIe kort så kan belastningen bli för hög. Då behövs PCIe_PWR1 för att stödja det totala strömuttaget. (Varje PCIe-kort har en budget på 75W från moderkortet.)
https://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html

En normal gaming-PC bör klara sig utan denna, men det kan ju skilja sig från kort till kort i PCIe-slottarna.

Och som sagts så är dokumentationen här närapå obefintlig. Man kan räkna uppskattningsvis på 7A per stift och då få 2*7*12 = 168 W säkert uttag utan att riskera något tråkig värmeutveckling på 24-pins-kontakten.

Förr i tiden byggde jag en liten breakout-box för 24-kontakten så att jag kunde koppla in multimetern, men den försvann i någon flytt. Dagen PC drar mer än 10A så det krävs bra grejor att mäta med (via shunt-motstånd).

