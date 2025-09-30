PCIE_PWR1 nödvändig?

Ny rigg och är förvirrad gällande PCIE_PWR1 porten på moderkortet MSI Pro B850M-P WIFI.

Jag har ett PowerColor Radeon RX 9070 XT 16GB Red Devil Special Edition och det är 3st 8-pin strömförsörjning men jag har även en PCIE_PWR1 på moderkortet. Min PSU Seasonic Focus GX 1000W ATX 3.1 har endast tre kablar för PCIE. (Dock 2st för CPU)

Min fråga är, kommer PCIE_PWR1 behövas eller räcker de tre som sitter på grafikkortet? Jag har inga andra expansionskort i nuläget.