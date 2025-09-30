Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Datorer och system Bärbara datorer Support och övrigt Tråd

Köp inte Lenovo LOQ, tempsen är urkassa

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köp inte Lenovo LOQ, tempsen är urkassa

Jag har ägt en Lenovo LOQ 15APH8 sen september förra året och jag har alltid tyckt att området runt mitten av tangentbordet blir väldigt varmt vid hög load samt att fläktarna låter väldigt mycket men det är först nyligen som jag har kollat hur temperaturerna i datorn egentligen ser ut, och om det har sett liknande ut ända sedan jag köpte den så känns det som att jag har förkortat livslängden på den väldigt mycket.

Jag har dessutom varit noggrann med att städa insidan med jämna mellanrum, vilket gjordes för senast en månad sedan, så det är inget damm som bidrar till tempsen.

Så jag kan bara rekommendera att undvika Lenovo LOQ baserat på detta:

Visa signatur

STATIONÄRA: NZXT H7 Flow 2024 | MSI B550 TOMAHAWK MAX | AMD Ryzen 7 5700X + Noctua DH-15 | Gainward RTX 3090 Phoenix 24GB | 64GB Kingston HyperX Fury 3200MHz | Be Quiet! Straight Power 12 1000W 80+ Platinum | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | 43" Philips The One 43PUS8949 4K/144MHz | Logitech G703 | Logitech MX Keys S | HyperX Cloud III Wireless

LAPTOPEN: Lenovo LOQ 15APH8 | AMD Ryzen 7 7840HS | RTX 4060 8GB | 2x8GB Samsung 5600MHz | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | Logitech G703

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar