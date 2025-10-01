Forum Spel Actionspel och shooters Counter-Strike Tråd

nytt skin! AK47 Emerald Jewel

nytt skin! AK47 Emerald Jewel

tjenar SweClockers!
jag har knappat iväg på ett skin till CS2 och skulle gärna höra er feedback

släng gärna iväg en vote ifall ni gillar det! tack för ni tog er tid att kika!
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=357723...

[img]

Väldigt coolt.

Tack!
om du har möjlighet att ge det en tumme upp på steams workshops sida så uppskattas det sjukt mycket

Vet inte om namnet "Emerald" alltid kommer att stå där men jag hade nog flyttat lite på det då det är där strattack countern brukar sitta

ah!! tack för tipset!

Läckert! Ruby (Rött) och Obsidian (Svart) vore ju riktigt sjyst också

Ruby det är på ingång! även blå (sapphire) och gul (topaz) är in the works
men ska först kolla tempen på denna, ifall intresset är lågt för den här typen av design så sparar jag mej jobbet på dom andra versionerna
Obsidian var en nice ide! det hade jag inte på min lista, men det läggs såklart till nu! tack flr tipset!

Vet inte hur det där fungerar men kan ett skin i CS2 ha valbara varianter i samma paket? Exempelvis om en svensk person vill ha varianten där det står SMARAGD på vapnet istället?

Riktigt najs, du fick en tumme upp!

ooh men man tackar man tackar!

tyvärr inte, skinsen är separata texturer, och så vitt jag vet så har valve inget system för att byta mellan olika texturer i "samma" skin, men det skulle vara coolt!

Grönt

