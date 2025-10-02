Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S
Video på SVT-kopplad sida går inte att spela i Firefox, fungerar i Chrome
Kan meddela att det funkar utmärkt för mig i Linux och senaste Firefox 143.0.3
Vilket version av Firefox kör du?
Kan vara avsaknad av "Media Feature Pack" om du använder Windows N eller KN: https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems...
Skrivet av dlq84:
Kan meddela att det funkar utmärkt för mig i Linux och senaste Firefox 143.0.3
Vilket version av Firefox kör du?
143.0
Men det är knappast så att man måste vara på absolut senaste decimalen för att det ska funka. SVT lär ha krav på sig att funka på rätt så gamla versioner av webbläsare.
