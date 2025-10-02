Video på SVT-kopplad sida går inte att spela i Firefox, fungerar i Chrome

När jag var inne på SVT Play dök en fråga upp i hörnet som erbjöd deltagande i ett bildkvalitetstest. Jag klickade och kom till en startsida där testet beskrevs, sen klickade jag start. På sidan som följde kom ingen video alls, utan bara ett felmeddelande:



"Videofilerna kan tyvärr inte spelas på denna enhet. Testa gärna på en annan enhet.

Teknisktmeddelande: MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED".

Efter en omstart av webbläsaren ändrades meddelandet till:



"Videofilerna kan tyvärr inte spelas på denna enhet. Testa gärna på en annan enhet.

Teknisktmeddelande: MEDIA_ERR_DECODE"

I Chrome fungerade det utan problem.

För säkerhets skull stängde jag av alla webbläsartillägg, men det hjälpte inte heller. Det fungerar dock om jag öppnar ett "privat" fönster i Firefox, så nånting av det som skiljer mellan vanliga läget och privata läget är det som stör. Vanliga SVT Play fungerar felfritt, så detta är nån specialvariant.

Vad kan det vara för fel?

Här är länken:

https://kvalitetskollen.e.svt.se/steg/1