Byta komponenter eller köpa helt nytt?

Hej!

Jag köpte denna dator https://www.inet.se/produkt/1517104/taurus-overkill-gtx-980-t... för 10 år sedan, har uppgraderat med ett rtx 3060 kort för 5 år sedan också.

Spelar i princip bara cs2 MEN vill kunna spela mer krävande spel osv. Klarar det idag utan problem men på lägre grafik såklart.

Nu till min fråga, jag kan ej uppdatera till win 11 med de komponenter jag har idag. Så finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med bästa tips?

Budget: Runt 20k.

Tack på förhand!