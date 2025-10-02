Rackskåp med djup 1200/1000mm och bredd 600mm

Shen
Game: Ryzen 9 9900X, 32Gb DDR5, EVGA GeForce GTX 1080 Ti 11GB SC2 Hybrid Gaming
HTPC: Ryzen 5 5600X, 16Gb DDR4, GTX 1050 Ti 4GB
NAS1: Ryzen 5 4600G , 16Gb DDR4, 464TiB
NAS2: A10-7860K, 16Gb DDR3, 381TiB
Hej
Jag är ute efter ett rackskåp (begagnat) med djup 1200/1000mm och en bredd på 600mm. Gärna ett 42/48U men minst 24U.
Bor i Örebro så ser gärna att det är i närheten men kan åka längre om priset är bra.
MVH
Martin
