Rackskåp med djup 1200/1000mm och bredd 600mm

Hej

Jag är ute efter ett rackskåp (begagnat) med djup 1200/1000mm och en bredd på 600mm. Gärna ett 42/48U men minst 24U.

Bor i Örebro så ser gärna att det är i närheten men kan åka längre om priset är bra.

MVH

Martin

Läs hela annonsen här