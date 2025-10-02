Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

"Omnämnanden" ?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

"Omnämnanden" ?

Nog såg "citat betydligt bättre ut?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tycker att "@" ser väldigt fult ut i menyn på mobilen med.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av walkir:

Tycker att "@" ser väldigt fult ut i menyn på mobilen med.

Gå till inlägget

Kanske men man använder ju @ för att omnämna en annan medlem i ett inlägg och det känns rätt inarbetat här?

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Svensktiger:

Nog såg "citat betydligt bättre ut?

Gå till inlägget

Det är ju inte ens egna citat som samlas där utan inlägg där man själv är citerad/omnämnd.

Det kan alltså inte heta "Mina citat".

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Såg det precis, fick mig att lyfta på ögonbrynen lite.

Om en vecka har jag nog vant mig och rentav glömt vad det stod där tidigare.

Visa signatur

CPU: i9-13900K + Cooler Master ML360L ARGB V2 || GPU: Gainward RTX 4090 Phantom GS.
MoBo: Asus Rog Strix Z790-F Gaming || RAM 32 GB Kingston Fury Beast CL40 DDR5 RGB 5600 MHz.
PSU: Corsair RMe 1000W 80+ Gold || Chassi: Phanteks Eclipse P500A D-RGB.
Lagring: Kingston Fury Renegade M.2 NVME 2TB + Samsung 860 QVO 1TB.
Skärmar: 27" 1440p 144 Hz IPS G-sync + 27" 1440p 155 Hz VA || OS: Win 11 Home.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Redaktion
Chefredaktör
Skrivet av Joppis:

Det är ju inte ens egna citat som samlas där utan inlägg där man själv är citerad/omnämnd.

Det kan alltså inte heta "Mina citat".

Gå till inlägget

Precis, det är ju både dina inlägg som citerats som dyker upp där och när du blir @:ad, så citat är egentligen inte supertydligt. Håller dock med om att det blev lite klumpigare med omnämnanden. Mycket M och N som klumpas samman. Vi tar varmt emot andra förslag!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Expertgissare

Trodde först webbläsaren buggat ur, men var lika på en annan.
Gillar nog de gamla " bättre, men ska man se något positivt så är @ större och lättare att klicka på när man sitter med telefonen

Visa signatur

FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon RX 570 -|- WD Black SN750 1TB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Sötast
Skrivet av Enviro:

Precis, det är ju både dina inlägg som citerats som dyker upp där och när du blir @:ad, så citat är egentligen inte supertydligt. Håller dock med om att det blev lite klumpigare med omnämnanden. Mycket M och N som klumpas samman. Vi tar varmt emot andra förslag!

Gå till inlägget

Don't fix what isn't broken?
Är inte det huvudregeln?

Visa signatur

https://imgur.com/sxldiIg

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Joppis:

Det är ju inte ens egna citat som samlas där utan inlägg där man själv är citerad/omnämnd.

Det kan alltså inte heta "Mina citat".

Gå till inlägget

Fast det har det ju hetat i flera år trots att det inte varit tekniskt korrekt. Så bevisligen kan det heta "Citat".
Och ska man vara sådan så inkluderar ju inte nuvarande termen uttryckligen citat heller.

Jag reagerade också på detta direkt, men tror som ovan att det är bortglömt snart. Det känns ändå mer heltäckande nu.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Snusfri

Jösses vad fult.
Don't fix if it ain't broken, ser gräsligt ut.

Visa signatur

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det finns inget bra svenskt ord för att beskriva både när en blir citerad och/eller bara angiven.

Jag hittar på: "Snabelser" med tanke på @-tecknet.

Mvh,
WKF

Visa signatur

(V)ulnerabilities
(I)n
(B)asically
(E)verything
Programming

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det ser väldigt ovant ut iaf, man vänjer sig väl säkert,

Sedan tycker jag väl att "Väntar på svar" har en lite trist ton (känner mig med en gång lite småirriterad över detta "krav" som läggs fram).
Och oklart om det tillför så mycket att skriva "mina" framför en massa saker, känns mer som att det är klumpigare (allt börjar likadant, inte hjälpsamt för läsaren) och tar mer plats.

Visa signatur

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tråkigt men "Notiser" är väl ett alternativ

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Då får väl jag bli den första som (för en gångs skull) säger något positivt. Jag tycker ett @ var ganska trevligt. Som någon nämnde, om en vecka har vi förmodligen glömt hur det såg ut tidigare.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Såg det nu, det ser inte snyggt ut på datorn. Ordet är alldeles för långt och inte bra alls att ha där.
Och att ha en @ framför också. Inte alls snyggt. Citat var enkelt och bra!

Snälla byt tillbaka!

Edit: Kan väl hålla med om @ kan fungera framför när tittar lite på det, men Omnämnanden är så långt och konstigt

Senast redigerat
Visa signatur

Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Lagers tips: Mappa om framåt-knappen på musen till Home-knappen! Du kan inte leva utan det sedan!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av evil penguin:

Sedan tycker jag väl att "Väntar på svar" har en lite trist ton (känner mig med en gång lite småirriterad över detta "krav" som läggs fram).

Gå till inlägget

Hm, var står det någonstans?

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Thomas:

Hm, var står det någonstans?

Gå till inlägget

I menyn och som rubrik här: https://www.sweclockers.com/forum/obesvarade

Visa signatur

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

if it ain't broke, don't fix it

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av evil penguin:

Det ser väldigt ovant ut iaf, man vänjer sig väl säkert,

Sedan tycker jag väl att "Väntar på svar" har en lite trist ton (känner mig med en gång lite småirriterad över detta "krav" som läggs fram).
Och oklart om det tillför så mycket att skriva "mina" framför en massa saker, känns mer som att det är klumpigare (allt börjar likadant, inte hjälpsamt för läsaren) och tar mer plats.

Gå till inlägget

Kanske "Ej besvarade" är bättre?

Visa signatur

Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Lagers tips: Mappa om framåt-knappen på musen till Home-knappen! Du kan inte leva utan det sedan!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar