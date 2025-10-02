Byggde en ny speldator 250806 med nedan spec i tron att jag skulle nyttja den fullt ut, men såhär efteråt så har behovet ändrats för min del, därför säljer jag denna till förmån för annat bygge.

Chassie: Fractal Design pop XL silent svart

PSU: Seasonic focus GX 850W ATX 3.1

Moderkort: MSI MAG B850 Tomahawk MAX Wifi

CPU: Ryzen 7 9800X3D

CPUkyl: Noctua NH-U14S

Ram: G.Skill 32Gb 6000MHz CL30 Flare X

M.2: Samsung 990 Evo Plus 2Tb

GPU: Powercolour RX9070 16Gb Hellhound

2x nya xtrafläktar varav en är monterad Noctua NF-A14 140mm PWM.

Levereras nyinstallerad med Windows 11 Pro

Moderkort är köpt via Proshop och resten via Inet 250801

Alla kartonger finns samt kvitton.

Ska den skickas monteras cpukylaren och gpu ner, så det blir 2 kollin totalt, detta kommer skickas via Schenker.

Ev köpare står för hela fraktkostnaden.

Säljes helst lokalt i Luleå eller i närområdet.

Intressenter och frågor tas på nedan epost, är inte inne i trådarna så ofta.

slasken@bahnhof.se

Läs hela annonsen här