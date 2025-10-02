peckapecan
Byggde en ny speldator 250806 med nedan spec i tron att jag skulle nyttja den fullt ut, men såhär efteråt så har behovet ändrats för min del, därför säljer jag denna till förmån för annat bygge.
Chassie: Fractal Design pop XL silent svart
PSU: Seasonic focus GX 850W ATX 3.1
Moderkort: MSI MAG B850 Tomahawk MAX Wifi
CPU: Ryzen 7 9800X3D
CPUkyl: Noctua NH-U14S
Ram: G.Skill 32Gb 6000MHz CL30 Flare X
M.2: Samsung 990 Evo Plus 2Tb
GPU: Powercolour RX9070 16Gb Hellhound
2x nya xtrafläktar varav en är monterad Noctua NF-A14 140mm PWM.
Levereras nyinstallerad med Windows 11 Pro
Moderkort är köpt via Proshop och resten via Inet 250801
Alla kartonger finns samt kvitton.
Ska den skickas monteras cpukylaren och gpu ner, så det blir 2 kollin totalt, detta kommer skickas via Schenker.
Ev köpare står för hela fraktkostnaden.
Säljes helst lokalt i Luleå eller i närområdet.
Intressenter och frågor tas på nedan epost, är inte inne i trådarna så ofta.
slasken@bahnhof.se
Jag är intresserad, men dessa komponenterna går att köpa nya i butik för 23k. Likvärdiga men billigare alternativ ger en total på 19k.
Detta som är begagnat skulle behöva landa rätt mycket lägre i pris, eller är jag fel ute?
