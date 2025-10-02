Remote för surfplatta?

Finns det någon smidig remote som man via blåtand kan ansluta till en android surfplatta? Tanken är väl att när vi åker bil långa sträckor med barnen kunna köra igång någon film/serie men att därefter från passagerarsidan kunna pausa, höja/sänk volym, byta avsnitt etc.. Kan ju lätt bli frustrerande när den byter film/serie och den har för högt/lågt ljud, extremt långa eftertexter eller att dem vill se något annat och att man ska behöva stanna bilen och hoppa ur och krångla och så in igen och sen är det samma sak en stund senare igen. En simpel remote med volym, paus/play, previous/next hade ju varit guld. Någon som har någon erfarenhet?