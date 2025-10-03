Speldator för barn likt ett gamingcafé

Hej,

Jag går i tankarna att bygga ihop en speldator till barnen av lite gamla delar jag har liggande. Sen kom jag på den briljanta idén att man skulle vilja ha det som i ett gamingcafé, där tredjepartsmjukvara styr hela datorns så man kan kan välja vad som finnas tillgängligt och vad som inte är det på ett lite flashigare sätt med ett trevligt GUI.

Finns det ens för hemmabruk?

Jag tänker att nån borde väl ha tänkt samma tanke