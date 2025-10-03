Moderkort + Processor + Ram sökes

Söker ett ATX moderkort gärna med wifi med AM4 socket. Söker även 2x8gb ddr4 ram med 3200mhz och en r5 3600/3600x r5 5600/5600x (eller liknande). Vill helst inte överstiga 1000kr men om du har liknande produkter skicka gärna ett pm vad du har och vad du vill ha för dem så kan jag avgöra om det är intressant.

Kan hämtas runt falköping alternativt fraktas mot avgift.

Tack på förhand.

