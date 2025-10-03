Trasiga Arctis 7X+: Kundtjänst "erbjuder" uppgradering till Nova 7. Vad göra?

Hej allesammans!

Har idag SteelSeries Arctis 7X+ som varit klockrena, men på sistone har de börjat strula mycket. Jag har gjort de klassiska sakerna som factory default, byta portar, avinstallerat drivrutiner och SteelSeries mjukvara mm. Har även testat med två andra datorer och de kopplar inte upp mot USB-C donglen som de ska.

Först bad jag kundtjänst skicka en ny USB-C dongle, men de finns ej i lager. Nu erbjuder de mig en "uppgradering" genom att gå från Arctis 7X+ till Nova 7 wireless.

Gamla

https://steelseries.com/sv-se/gaming-headsets/arctis-7

Ersättningsprodukt

https://steelseries.com/sv-se/gaming-headsets/arctis-nova-7?c...

Kundtjänst skriver så här:

It appears you qualify for an upgrade to the Nova 7X which is the successor to the Arctis 7X line.

It has improved audio drivers, longer battery life and has simultaneous Bluetooth and 2.4ghz audio.

Once the destruction steps are completed, we will send you an email with a link to a form to get that upgraded replacement sent out to you

Hur hade ni gjort? Jag kan läsa mig till att batteritiden är bättre på Nova 7, men deras hemsida är inte så värst tydlig med specifikationer osv.

Tack för all hjälp!