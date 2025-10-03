Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Trasiga Arctis 7X+: Kundtjänst "erbjuder" uppgradering till Nova 7. Vad göra?

Hej allesammans!

Har idag SteelSeries Arctis 7X+ som varit klockrena, men på sistone har de börjat strula mycket. Jag har gjort de klassiska sakerna som factory default, byta portar, avinstallerat drivrutiner och SteelSeries mjukvara mm. Har även testat med två andra datorer och de kopplar inte upp mot USB-C donglen som de ska.

Först bad jag kundtjänst skicka en ny USB-C dongle, men de finns ej i lager. Nu erbjuder de mig en "uppgradering" genom att gå från Arctis 7X+ till Nova 7 wireless.

Gamla
https://steelseries.com/sv-se/gaming-headsets/arctis-7

Ersättningsprodukt
https://steelseries.com/sv-se/gaming-headsets/arctis-nova-7?c...

Kundtjänst skriver så här:
It appears you qualify for an upgrade to the Nova 7X which is the successor to the Arctis 7X line.

It has improved audio drivers, longer battery life and has simultaneous Bluetooth and 2.4ghz audio.

Once the destruction steps are completed, we will send you an email with a link to a form to get that upgraded replacement sent out to you

Hur hade ni gjort? Jag kan läsa mig till att batteritiden är bättre på Nova 7, men deras hemsida är inte så värst tydlig med specifikationer osv.

Tack för all hjälp!

Det låter ju som en no brainer att acceptera deras erbjudande? Jag kan inte uttala mig om ljudkvalité / batteritid på respektive headset, men om du idag har ett par strulande lurar och de erbjuder ett liknande helt nytt är det ju glasklart?

Jo, hörlurarna är alltså under garanti. Så min fråga är mest gällande om jag ska begära samma produkt, eller godta deras uppgradering. Skiljer 100kr i nypris vad jag kan se.

Skrivet av Xophile:

Jo, hörlurarna är alltså under garanti. Så min fråga är mest gällande om jag ska begära samma produkt, eller godta deras uppgradering. Skiljer 100kr i nypris vad jag kan se.

Jaha, jag uppfattade det som att modellen du har idag har slutat tillverkas och att de därför erbjöd dagens "uppgraderade modell" som kompensation. Tänkte att det inte var så mycket att diskutera då

Då är det nog bara att läsa om andra användares uppfatnningar som har gjort samma byte.

