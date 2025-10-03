Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Phison-vd varnar för historisk kretsbrist

1
Melding Plague

Phison-vd varnar för historisk kretsbrist

Högre priser och lägre tillgång för lagringsmedia kan gälla i närmare ett decennium.

Medlem

Vill någon förklara för en Svensson varför de mer lönsamma HBM-kretsarna inte kan ersätta NAND för dessa ändamål?

Medlem
Skrivet av Oyes:

Vill någon förklara för en Svensson varför de mer lönsamma HBM-kretsarna inte kan ersätta NAND för dessa ändamål?

HBM är till för RAM (VRAM), NAND är till för SSD.

Medlem

Åh inte nu igen...

Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841

Medlem

Jag i Black Friday 2023: eh, inte lönt att köpa en 1tb disk för 300kr eller 2tb för 500kr, blir väl billigare när jag väl behöver om 2-3 år...

Medlem
Skrivet av Oyes:

Vill någon förklara för en Svensson varför de mer lönsamma HBM-kretsarna inte kan ersätta NAND för dessa ändamål?

HBM, då pratar vi ju DRAM istället... om man nu köper NAND så är det väl just för "permanent" lagring.
Och HBM är ju utöver dess volatilitet också mycket dyrare.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem

Man får bygga lager hemma snart då.

9800x3d - 4070 ti super - aw2725df

Medlem

Denna jävla "AI"-hysterin behöver få ett snabbt slut. Jag hoppas på en gigantisk, simultan kortslutning av alla "AI"-datacenter världen över, så vi slipper skiten för gott.

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

1
