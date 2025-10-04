9800X3D och Noctua NH-U9S?

iCe-toniC
Hej! (Hoppas jag valde rätt ställe på forumet?)
Vad tror experterna/byggarna här?
Jag håller på med datorbyggaren hos Inet och undrar om nån kör den här kylen med likvärdig processor utan höög temp/högt fläktljud? Eller har erfarenhet på annat sätt av kylaren. Tänker att jag kan lägga till en ytterliggare 92mm fräkt till kylaren mot utblåset om det behövs. Det är Fractals ljuddämpade chassi så därför jag vill ha en luftkylare. Maxvikt på luftkylare dom monterar och fraktar är 750g därav preliminära valet av kylare.
I "värsta fall" får jag skippa ljuddämpat och köra radiator i toppen
Mvh En som inte vill bygga själv 😊
Kulle tro att den kylaren inte kommer klara av en 9800X3F i det chassit..
