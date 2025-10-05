RX 6950 XT kraschar vid hög GPU-belastning – Kernel-Power 41

Beskrivning:

Varje gång mitt grafikkort belastas hårt, till exempel vid spelande eller stresstest, kraschar datorn. Skärmen blir svart, ljudet fortsätter några sekunder och sedan tystnar det helt, följt av att systemet startar om automatiskt. I loggboken visas felmeddelandet “Kernel-Power 41”.

Vad jag har testat hittills:

- Uppdaterat Windows och grafikkortsdrivrutiner.

- Stresstestat CPU utan problem.

- Kopplat ur och återanslutit alla externa kablar.

- Stängt av XMP-profil och Windows Snabbstart i BIOS.

- Underspänning av GPU via AMD Adrenalin (95 % spänning, –10 % Power Limit).

- Energisparläge aktiverat i Windows.

Trots detta kraschar datorn nästan omedelbart vid stresstest av GPU.

Systemspecifikationer:

GPU: AMD RX 6950 XT

CPU: AMD Ryzen 5 5600 6-core

Moderkort: B550M DS3H

Nätaggregat: be quiet! (modell okänd, står endast 100–240 VAC på baksidan vid sladden)

Datorns ålder: cirka 2–3 år

Tidslinje:

Problemet började idag, och datorn har fungerat utmärkt innan. De enda ändringarna jag gjort innan detta började var att installera Bitdefender (som jag sedan avinstallerade) och ett nytt spel (som jag också avinstallerat nu).

Personligen var min första tanke att detta var något med nätaggregatet men vet inte vad som är nästa steg och om man kan fixa det via BIOS mm eller om jag behöver typ byta nätaggregat eller annan hårdvara.

Skulle verkligen uppskatta om någon hade något tips eller frågor som kan hjälpa eller bidra til ytterligare felsökning/lösning.

Tack på förhand!