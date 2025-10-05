Tipsa mig om komponenter för komplett bygge!

Hej underbara Sweclockerskompisar!

Efter några år i pc-dvala pga livet(barn,jobb etc) och mer konsolspelande har jag tappat all koll på komponenter och utveckling/marknad. Jag vill bygga nytt(har byggt många datorer förr)

Det jag i dag spelar någon/några dagar i veckan när jag hänger på discord med gamla kompisar är spel som:

-Hell let loose (jag ser fram emot HLL: Vietnam!)

-ser även fram emot BF6 så klart

-Helldivers2

-Darktide

-Space Marine 2

-Starship Troopers

-Insurgency Sandstorm

Mitt nuvarande system är 10 år gammalt, GPU några år gammal. Den burken skänks bort och jag börjar om på ny burk.

Jag skulle älska tips på komponenter som lirar bra ihop, på en medelmåttig nivå, gärna en totalbudget runt 15.000.

Jag spelar på en WQHD 4k-skärm men tänker att 1080/1440-grafik är lagom skalning med den budgeten?

-Det känns som att ett driftsäkert/framtidssäkert moderkort(wifi behövs ej) är viktigt för uppgraderingar om 5 år…

-kombinationen processor/grafikkort/6000hz30cl-minnen och moderkortets antal kanaler etc förstår jag mig inte på i dag så jag är väldigt tacksam för hjälp med matchande komponenter där som inte flaskhalsar varandra, typ Ryzen 5 / 5060ti?