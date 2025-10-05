Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Intel- och AMD-processorer sårbara för ny fysisk attack

Melding Plague

Intel- och AMD-processorer sårbara för ny fysisk attack

Invecklad attack kan bryta krypterat minne.

Läs hela artikeln här

Kräver tydligen fysisk tillgång till datorn, så knappast något hemma-användare behöver bekymra sig om.
Värre dock om de får tillgång till en dator på nätet som vi kopplar upp oss mot.

AMD Ryzen 7 5700X | Intel Arc B580 | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/8gy1xr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 9060 XT 16GB | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Få väl hoppas att företag har sina serverum låsta och övervakade. Vi har lås, larm och kamera övervakning så det ska mycket till innan någon komner in där.

Känns inte som något privat personer behöver oroa sig över.

Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16

Företagen själva [Intel och AMD] har aldrig sagt att teknikerna är tänkta att skydda mot attacker med fysisk åtkomst, men forskarna i Michigan har visat att många företag ändå förlitar sig på dem.

Jag säger inte att det är fel, men nu blev jag intresserad av exakt hur forskarna i Michigan visat att många företag förlitar sig på Intel och AMD.
Link plz.

Ja får de fysisk tillgång till datorn hemma i stugorna så har folk större problem 🙈

Kräver tydligen fysisk tillgång till datorn, så knappast något hemma-användare behöver bekymra sig om.
Värre dock om de får tillgång till en dator på nätet som vi kopplar upp oss mot.

Snarare så att vissa kommer vilja ha tag i korten för verksamhet vilken innefattar att kringgå kopieringsskydd såsom Denuvo.

Ja får de fysisk tillgång till datorn hemma i stugorna så har folk större problem 🙈

Lugn regeringen löser detta med nytt lagkrav. Du vet vart du hörde de först

Min spel rigg:FD Define R4|VX 550W|i5 2500K|Corsair LP 4GBX2|Mammabräda P67 Extreme4|GTX 670 windforce|23tum u2312hm
Min gamla/HTPC:AMD 6000+|Ram 2GbX2|Radeon HD5770| XFX 450/nu XFX 550
Mitt bygge: ByggloggFri frakt INET:Fraktfritt sweclockers vid köp över 500kr

#Gilla inlägg som är bra & Använd citera/@"namn" vid snabbt svar

