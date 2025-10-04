Headset för enormt huvud

Hej allesammans!

Mina HyperX cloud alpha håller på att falla isär efter år av trogen användning, så börjar bli dags för ett nytt par headset. Problemet är att jag har ett otroligt stort huvud (ingen överdrift, när jag skulle köpa cykelhjälm fick jag gå igenom fyra butiker innan jag hittade en som mitt huvud fick plats i), så den stora majoriteten av headset sitter alltför tight. Någon som har tips på ett eller flera bra modeller för någon i min position? Letar inte efter några värstingar, runt tusenlapp som passar för gaming och musiklyssnande, får gärna inkludera en mic men kvaliten är inte så viktig.

Tack på förhand!