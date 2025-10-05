Lämplig speldator till en Dell AW3225QF (oled)

Hej!

För några veckor sedan så blev jag sugen på att skaffa mig en dator för gaming. Jag är 51år och spelade nog senast på en dator runt 2005. Har sedan dess kört sporadiskt på PS3, PS4 och PS5.

Jag vill kunna köra spel som World of tanks (eller snarare Steel aces när det är klart), Call of duty/ Battlefield och GTA5/6. När jag tröttnat på att konstant bli slaktad av kidsen så kommer det säkert bli typ Football manager eller ngt annat strategispel också.

Spontanköpte på Inets 25-årsdrop en Dell AW3225QF:

https://www.dell.com/sv-se/shop/alienware-32-tums-4k-qd-oled-...

Den är 4k men jag vet inte om jag måste köra just 4k hela tiden.

Min fråga är nu vad jag kan tänkas behöva för dator för att få en bra spelupplevelse på skärmen? Jag märker att pengarna drar iväg fort när man börjar sätta ihop byggen. Jag KAN betala typ 25k för datorn men det är inget jag strävar efter om jag inte måste.

Jag har läst en del och känner mig lite lost gällande:

* val mellan t ex Radeon RX9070 XT och Nvidia RTX 5080

* om Rysen 7 9800X3D är en lämplig partner till ett 5050

Jag har gjort två byggen som jag gärna tar emot feedback på samt tips om vilken av dem som kan vara lämpligast för mig.

Bygge från Komponentkoll

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D (5 149 kr hos Komplett)

Grafikkort: Sapphire NITRO+ RX 9070 XT GAMING 16 GB (8 291 kr hos Amazon MP)

Chassi: Phanteks XT Pro Ultra (849 kr hos NetOnNet)

Moderkort: ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI (1 790 kr hos NetOnNet)

RAM: Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) (1 290 kr hos NetOnNet)

SSD: WD Black SN7100 2TB Gen 4 (1 446 kr hos Amazon)

Nätaggregat: Seasonic G12-GC-850 (1 012 kr hos Amazon)

CPU-kylare: Thermalright Phantom Spirit 120 SE (489 kr hos Webhallen)

Totalt: 20 316 kr

Bygge från Komponentkoll

CPU: AMD Ryzen 9 7900X3D (5 599 kr hos Proshop)

Grafikkort: Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix 16GB (11 990 kr hos Komplett)

Chassi: Phanteks XT Pro Ultra (849 kr hos NetOnNet)

Moderkort: ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI (1 790 kr hos NetOnNet)

RAM: Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) (1 290 kr hos NetOnNet)

SSD: WD Black SN7100 2TB Gen 4 (1 446 kr hos Amazon)

Nätaggregat: Thermalright TG (Modular) Svart (1 514 kr hos Proshop)

CPU-kylare: Thermalright Phantom Spirit 120 SE (489 kr hos Webhallen)

Totalt: 24 967 kr

Tack på förhand!