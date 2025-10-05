Dell P2719H 1080p IPS panel på 27 tum

Hej!

Säljer en skärm som i titeln, som för närvarande ligger nerpackad i sin kartong.

Den blev över av en vän när hen flyttade, och jag har inte hittat något användningsområde än så säljer nu den.

Jag tänker 399 kr är ett rimligt pris för skärmen.

Endast swish!

Hämtar helst, men om det verkligen finns intresse så går det säkert att skicka eftersom orginalkartong och emballage finns.

27” FHD, IPS-panel

DisplayPort

HDMI, VGA

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4843385

Läs hela annonsen här