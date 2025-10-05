Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Skärm med denna kvalite?

1
Skärm med denna kvalite?

Hejsan! Jag köpte precis Denna laptop som har en så förbannat mysig skärm att titta på.

Och jag skulle vilja ha en skärm till min stationära med samma kvalite!

Detta är bilden jag får med min stationära dator..

Jag såg inte detta över huvud taget innan utan har tyckt att min stationära skärm var världsklass..

Vad är det som gör att den bärbara skärmen ser så sjukt mycket skarpare ut?
Några tips på vad jag kan köpa för skärm?

Tack på förhand!

Det känns som att fotot du tagit på din stationära inte scalar rätt då den känns suddig.

Men det som skiljer är väl upplösning? laptopen är mer högupplöst på en mindre skärm = skarpare bild.

Din stationära är 16:9 och din laptop kör 16:10, kan också påverka.

Du kommer aldrig få samma bildkvalité på en stor skärm sålänge du inte tar dig upp emot 4k.

Du får jämföra PPI (Pixels Per Inch)

Din laptop har 189 PPI

Din stationära har 109 PPI

Nästan dubbla tätheten med pixlar på laptopen.

Så det går inte få lika skarp bild på en 27" 1440p skärm oavsett?
Tänker om det kanske går att ställa in stationära skärmen på något sätt för att få bilden skarpare eller är det helt kört?

Det handlar troligtvis om punkttätheten, det vill säga fler pixlar per yta (mäts i dpi eller "dots per inch"). Om du köper en 24"-skärm med 4K-upplösning får du ungefär samma punkttäthet / dpi.

laptop skärmar gör ju att pixlar trängs mer på ytan och därmed känns mer skarp.

Jag skulle nog tippat på att försöka hitta en 24" 1440p skärm om du vill få samma typ av skärpa... men 1440p 27" är sweetspot, men då kanske du ska kolla på 27" 4k skärm!

Tack för alla svar! Stora frågan är ju hur skarp kan bilden egentligen bli? Kommer vi någonsin få en skärm som har perfekt bild eller kommer vi hela tiden kunna se förbättringar som dessa?

Det är ju sån jävla stor skillnad med så nu kan jag ju inte sluta tänka på det och måste göra något åt saken =P

Så det går inte få lika skarp bild på en 27" 1440p skärm oavsett?
Tänker om det kanske går att ställa in stationära skärmen på något sätt för att få bilden skarpare eller är det helt kört?

27 tums 4k OLED får du nog kolla på minst för att få något motsvarande

Då är du uppe i 163 PPI vs 189 PPI på din laptop.

https://www.inet.se/produkt/2227846/lg-32-ultrafine-evo-32u99...

Denna lanseras snart och då kommer du upp i 220 PPI, men det är absolut ingen gamingskärm och tror absolut ingenting därute har stöd för 6k upplösning.

Vi borde väl kunna börja se 8k skärmar i 27-32 tums inom en snar framtid, finns ju redan i TV paneler.

Upplever också min 15,6 tums MSI laptop med en 1080p 240hz skärm som betydligt skarpare än min 32 tums 1440p 144hz skärm till den stationära, men skulle inte välja laptopen oavsett av andra anledningar

Förutom PPI så beror det ju på hur nära du har skärmen till dina ögon. Men ja, vill du ha den storleken på det avstånd du har så är enda lösningen mer upplösning, dvs. 4k.

Personligen ser jag inte anledning att ha mer än 1080p på en mobiltelefon, 4k på en stor datorskärm, möjligen 8k på en stor TV men även där räcker nog 4k. Men i VR så kanske det behövs 12k+ för lika bra kvalité. Så det beror på användningen. Nej, om just antalet pixlar tycker jag inte det är någon oändlig förbättringspotential utan det blir avtagande avkastning.

Vill du uppleva en extremt pixeltät skärm äger du nog redan en sådan om du har en hyfsat ny smartphone. Det är inte ovanligt med pixeltätheter runt eller över 500 PPI, exempelvis Pixel 10 Pro och Galaxy S25 Ultra. För att få samma känsla i större skärmar är det nog 27" 4K som gäller, visserligen är pixeltätheten mycket lägre men det kompenseras av det mycket längre avståndet.

