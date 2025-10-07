Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Lön som IT Operations Manager?

Lön som IT Operations Manager?

Hej!

Jag jobbar just nu som IT Operations Manager för ett välkänt företag. Men det är dags att söka nytt då det är det enda sättet att gå upp i lön (tyvärr).

Jag har dock väldigt dålig koll på vad marknaden anser är en sund lön.

Jag har 4+ år av just exakt denna roll men massa annan IT erfarenhet sedan innan.
Den nuvarande rollen innefattar simplifierat att reducera produktions störningar orsakat av IT, se till att system är optimerade och managera resurser/anställda.

Har någon av er erfarenhet vad en sund lön hade varit? Just nu tjänar jag 47 000, men osäker om jag kan gå upp?

Med vänliga hälsningar.
//C

Betyder IT Operations Manager att du har personalansvar och att rollen är "chef för personer som jobbar inom IT Operations", eller är rollen teknisk?

Hej!

Som IT Operations Manager så är jag chef för konsulter och anställda på företaget som jobbar tekniskt. De titlar som utför det tekniska kan vara;
IT tekniker, DevOps etc. Alltså Tier 2 IT support.

Jag utför inget tekniskt i sättet att jag sätter upp system, uppdaterar servrar med mera.

Hoppas det svarade på frågan

Det svarade på frågan.

Dessvärre har jag inte någon bra löneinput, mer än att man sällan tjänar på att vara den som kommer med en siffra.

Ja, jag får hålla med. Tyvärr söker jag jobbet så då är man väl ”tvungen” att ge en siffra. Har lyckats innan med att efterfråga rekryteraren om en ”löne range”, men även det är inte så optimalt.

Känner du att du måste ge en siffra får du väl chansa på "högsta siffran du tror de är OK med att höra".

> 61 500 SEK med tjänstepension motsvarande ITP-1

Kontrar de med 57 000 är du ändå 10k upp från idag.

Ta i från tårna.

Om du bara byter jobb för att få upp din lön så är det värsta som kan hända att du blir kvar på ditt nuvarande jobb

Det är ju snart lag på att ange löneintervall i jobbannonserna så du kan ju alltid be dem var tidiga ute med detta.
https://www.spp.se/lar-dig-mer/tjanstepension-for-foretag/lon...

