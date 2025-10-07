Lön som IT Operations Manager?

Hej!

Jag jobbar just nu som IT Operations Manager för ett välkänt företag. Men det är dags att söka nytt då det är det enda sättet att gå upp i lön (tyvärr).

Jag har dock väldigt dålig koll på vad marknaden anser är en sund lön.

Jag har 4+ år av just exakt denna roll men massa annan IT erfarenhet sedan innan.

Den nuvarande rollen innefattar simplifierat att reducera produktions störningar orsakat av IT, se till att system är optimerade och managera resurser/anställda.

Har någon av er erfarenhet vad en sund lön hade varit? Just nu tjänar jag 47 000, men osäker om jag kan gå upp?

Med vänliga hälsningar.

//C