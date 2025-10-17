Cyberattack mot Verisure – utsatt för utpressning.

Läs.mer här. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4B5y1q/verisure-utsatt-f...
Undrar vad för uppgifter som har läckt.
Läser inte folk artiklarna? 🤦🏼♂️
"Det ska handla om kundernas namn, adresser, e-post-adresser och personnummer"
Det läses säkerligen. Men kanske inte var tillgänglig i artikeln vid tidpunkten ts skapade tråden.
"Uppdaterad 17.39 | Publicerad 13.20"
Visst är det så, men i princip alla sådana här attacker, så är det detta som dem får tag på. Sen handlade det om Alert Alarm som är ett gammalt icke kopplat system till Verisure 🤷🏼
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.