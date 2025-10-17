Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Cyberattack mot Verisure – utsatt för utpressning.

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Cyberattack mot Verisure – utsatt för utpressning.

Läs.mer här. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4B5y1q/verisure-utsatt-f...

Undrar vad för uppgifter som har läckt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bazisten:

Läs.mer här. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4B5y1q/verisure-utsatt-f...

Undrar vad för uppgifter som har läckt.

Gå till inlägget

Läser inte folk artiklarna? 🤦🏼‍♂️

"Det ska handla om kundernas namn, adresser, e-post-adresser och personnummer"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av IceKey:

Läser inte folk artiklarna? 🤦🏼‍♂️

"Det ska handla om kundernas namn, adresser, e-post-adresser och personnummer"

Gå till inlägget

Det läses säkerligen. Men kanske inte var tillgänglig i artikeln vid tidpunkten ts skapade tråden.
"Uppdaterad 17.39 | Publicerad 13.20"

Senast redigerat Rättade felstavning
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av snurrespratt23:

Det läses säkerligen. Men kanske inte var tillgänglig i artikeln vid tidpunkten ts skapade tråden.
"Uppdaterad 17.39 | Publicerad 13.20"

Gå till inlägget

Visst är det så, men i princip alla sådana här attacker, så är det detta som dem får tag på. Sen handlade det om Alert Alarm som är ett gammalt icke kopplat system till Verisure 🤷🏼

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar