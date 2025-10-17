Lightroom Bygge till Fotograf

sest1000
Var ett tag sedan jag byggde dator så skulle behöva lite feedback på ett kommande bygge till en kund som vill ha en vass maskin för enbart fotoredigering. Ingen budget satt, men vill inte heller behöva betala överpris då han kanske inte nyttjar all kraft.
Klarar man sig med integrerad gpu? Misstänker att man gör det...
Tar gärna emot synpunkter
Beror väl lite på vad du vill använda, finns ju rätt mycket AI-grejs i Lightroom nu för tiden som verkar vilja ha GPU. Men de kan nog räcka med den integrerade.
GPU with DirectX 12 support
4 GB of GPU memory for 4k displays and greater
8 GB of dedicated GPU memory or 16 GB of shared memory for full GPU acceleration and AI features such as Denoise, Lens Blur, and Reflection Removal
https://helpx.adobe.com/lightroom-cc/system-requirements.html
