Lightroom Bygge till Fotograf

Hej

Var ett tag sedan jag byggde dator så skulle behöva lite feedback på ett kommande bygge till en kund som vill ha en vass maskin för enbart fotoredigering. Ingen budget satt, men vill inte heller behöva betala överpris då han kanske inte nyttjar all kraft.

Klarar man sig med integrerad gpu? Misstänker att man gör det...

Tar gärna emot synpunkter