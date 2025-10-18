Xbox one fastnade i uppdatering

Goj-Jan
Medlem
●
Hallå alla!
Grabbens Xbox one fastnade i en uppdatering.
Vad jag än gör så blir det ingen skillnad.
Har startat om, försökt att återställa till fabriksinställningarna, men vad jag än gör så hamnar den på uppdateringen och fastnar på 86%.
Någon som vet vad fanken jag kan göra?
Tack.
Jag antar att du testat med allt basic så tänker inte fråga dig om det.
Du kan installera uppdateringen på en USB sticka och uppdatera via den.
Vad jag än gör, när konsollen startar om så börjar den uppdatera på samma ställe…
