Söker Betatestare till Merlin VLAN Manager

Håller på att utveckla en VLAN hanterare via http för Merlin/Gnuton baserade Asus routrar i AP-läge. Hanteraren är i slutskedet och hade behövt några betatestare för att se så allt fungerar även för andra och även för de som inte använder samma modell som jag.

Funktioner:

Konfigurera upp till 12 VLAN via SSID.

Slå på eller av AP-isolering per SSID.

Konfigurerar både huvud- och mesh-noder.

Konfigurera Ethernet VLAN.

Hantera upp till 5 noder med Node Sync (konfigurationer och filer synkas via ett klick).

Visa aktiva VLAN och anslutna MAC-adresser på alla noder.

Tillgång till loggar och visuell CLI-utdata för felsökning.

Auto-konfigurerar vid uppstart; service-event kontrollerar VLAN-integritet.

Inget Entware eller extra behövs — körs endast med busybox.

Skriver temporära data till RAM (loggar, flaggor mm) för att inte slita på flashminnet.

Begränsningar:

Antalet VLAN beror på modellens SSID-kapacitet (t.ex. 5 SSID = max 5 VLAN).

Mesh-stöd är begränsat av ASUS firmware; ofta en huvud SSID och en mesh-gäst per band, resten blir lokala och sänds endast från huvudnoden.

VLAN-enheter kan inte bindas till specifika noder eller ha anpassad bandstyrning.

Mesh-användare: VLAN-tagging fungerar endast med Ethernet-backhaul.

WiFi-backhaul kan inte passera taggad trafik på grund av hårdvarubegränsningar.

Testad med Node → Switch-topologi; daisy chaining stöds ännu inte men planeras.

Installationen är superenkel.

Aktivera JFFS och JFFS-skript SSH in i din router Navigera till /jffs/scripts Kör ett enda kommando för installation Öppna: http://din-router-ip:8081/index.html Konfigurera din set-up.

Går att köra i dry-run för att se endast output och skriver i normalt läge inget till NVRAM om man inte väljer "Persistent". En vanlig omstart av routern återställer allt om något går fel, tills du är säker på att du vill skriva till NVRAM och köra det permanent. VLAN går att ända och ta bort som man vill.

Krav på dig som testare:

Du använder en Asus router (med eller utan mesh) med Merlin firmware .

Du kör den i AP-läge och kan använda dig av VLAN.

Max 5 mesh noder + main

Du kör alla enheter direkt till switch [MAIN --> Switch <-- NODER] med Ethernet (WiFi Backhaul kan ej hantera taggar). Daisy chain (AP --> AP/MAIN) stöds ej än men är planerat.

Ansluter WAN (trunk) till switch.

Är du intresserad av att testa? Skicka ett PM till mig för instruktioner eller gå med i min Discord server för att enkelt kunna ladda upp loggar till mig (loggarna kopieras enkelt direkt i via webbläsaren så du behöver inte leta efter dom via SSH).

Sen vill jag verkligen säga tack till OpenAI, Visual Studio Code och GitHub. Som någon med mycket idéer och kreativitet men begränsad kodkunskap har dessa verktyg varit helt avgörande för att förvandla vision till verklighet.