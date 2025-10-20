Refurbade laptops

lerutis
Tja,
Allt är refurb av mig, ny kylpaste, rengjord - cleant Windows 11 pro - tuta och kör på samtliga, laddare är inte alltid original men jag köper det jag vet fungerar bra från Amazon.
Laptop #1
HP ProBook 445 G9
14"skärm med full HD 1920x1080 upplösning
Processor AMD Ryzen 5625U
Minne 16GB DDR4
Grafikkort AMD Radeon RX Vega 7
Hårddisk 240GB m2 disk
Usb, Usb C, blåtand, wifi, hdmi, Nätverkskort, webcam
Refurb pris verkar vara alldeles för dyrt, nästan 9000:- på vissa sidor. Säljs på tradera i vad jag tolkar som osäkert skick 3500:-.
Mitt pris: 3000:- inget prut, ni får en superfin dator
Laptop #2 #3 #4 - finns tre st.
Dell Latitude 5420 14" i5-1135G7/12GB/240GB - toppskick - bakgrundbelyst
14" skärm1920x1080
bakgrundbelyst tangentbord
processor intel i5-1135G7
12GB minne ddr4
240GB m2 disk
Grafikkort Intel Iris XE
Hdmi
Usb
Usb C
Wifi, blåtand, webcam
Tradera verkar ligga runt 4000-4500:- - refurb är mycket högre än så.
Pris: 3500:- hos mig
Kan ta betalt i krypto också om någon är riktigt pepp
