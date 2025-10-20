Refurbade laptops

Tja,

Allt är refurb av mig, ny kylpaste, rengjord - cleant Windows 11 pro - tuta och kör på samtliga, laddare är inte alltid original men jag köper det jag vet fungerar bra från Amazon.

Laptop #1

HP ProBook 445 G9

14"skärm med full HD 1920x1080 upplösning

Processor AMD Ryzen 5625U

Minne 16GB DDR4

Grafikkort AMD Radeon RX Vega 7

Hårddisk 240GB m2 disk

Usb, Usb C, blåtand, wifi, hdmi, Nätverkskort, webcam

Refurb pris verkar vara alldeles för dyrt, nästan 9000:- på vissa sidor. Säljs på tradera i vad jag tolkar som osäkert skick 3500:-.

Mitt pris: 3000:- inget prut, ni får en superfin dator

Laptop #2 #3 #4 - finns tre st.

Dell Latitude 5420 14" i5-1135G7/12GB/240GB - toppskick - bakgrundbelyst

14" skärm1920x1080

bakgrundbelyst tangentbord

processor intel i5-1135G7

12GB minne ddr4

240GB m2 disk

Grafikkort Intel Iris XE

Hdmi

Usb

Usb C

Wifi, blåtand, webcam

Tradera verkar ligga runt 4000-4500:- - refurb är mycket högre än så.

Pris: 3500:- hos mig

