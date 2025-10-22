Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Lite gamla sladdar skänkes

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Lite gamla sladdar skänkes

Hej!
Rensade i min gamla lägenhet och hittade lite ide-sladdar samt två koaxiala som kanske är av intresse. Skänkes om någon vill ha dem. Finns i mölndal för avhämtning.

Mvh
Björn

Läs hela annonsen här

Visa signatur

X2 3800+ A64 Manchester (10*240, 2400 mhz 1.55v), MSI K8N NEO 2 Platinum, 2048 mb Corsair TwinX 3200C2 (2.5-3-3-8, 200 mhz, 2.75v), AIW X800XT (544/544), 74 gb Raptor, 250 Seagate, Tagan 480w

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar