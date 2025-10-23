Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Google ger upp – kakor blir kvar i Chrome

Melding Plague

Google ger upp – kakor blir kvar i Chrome

Det blir ingen Privacy Sandbox för riktad reklam.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Det ända jag och google har gemensamt , kan inte sluta med kakorna :<

Medlem

Ha!

Medlem

Cookies ska bara vara för att spara temporär data/inställningar för en viss sida. All annan funktionalitet ska bort. Hur svårt kan det vara?

Medlem
Skrivet av talonmas:

Cookies ska bara vara för att spara temporär data/inställningar för en viss sida. All annan funktionalitet ska bort. Hur svårt kan det vara?

https://youtube.com/shorts/RJverdoLwTk

Medlem

@The-Architect hehe, alltid gött med ett leende på morgonkvisten.

Medlem

Haha, det egentliga syftet kan ju omöjligen ha varit något annat än att man själv tänkt skaffa sig monopol på användardatan.

Medlem

Men detta kommer naturligtvis få folket att byta till något annat än chrome, right? right?

Medlem

Kunde inte hålla mig.

Medlem

Noterat

Medlem
Skrivet av talonmas:

Cookies ska bara vara för att spara temporär data/inställningar för en viss sida. All annan funktionalitet ska bort. Hur svårt kan det vara?

Gå till inlägget

Instämmer, och jag stör mig på hur tandlös EU är mot det hela. Jag menar, det händer mer ofta än inte att en cookienotis har tvingande "Nödvändiga cookies"; VAD för nödvändiga cookies kan det finnas för att jag ska läsa en artikel på t.ex. SVT? Eller SweC eller vad tusan som? Visst, det kommer vara störande om jag i den artikeln klickar mig vidare till en annan artikel och då utan enda cookie accepterad kommer få förfrågan igen och igen, men det är val jag gör. Samma på shoppingsiter som Inet eller Komplett eller liknande, ja att handla på sidan kan möjligtvis bli problematiskt om jag inte godkänner vissa cookies, men samtidigt går det ju att lösa det utan cookies också. Likväl jag ska ju kunna läsa informationen on en produkt jag surfat direkt till utan att ha behov av några nödvändiga cookies med.

Samtidigt önskar jag de gick än hårdare på att sidor ska ha en stor tydlig "NEKA ALLA" på cookie notisen, något som för det mesta inte finns eller döljs under andra menyer. Helsike vad jag avskyr cookies, och deras cookie notis.

Medlem
Skrivet av monoleg:

Men detta kommer naturligtvis få folket att byta till något annat än chrome, right? right?

Gå till inlägget

Helt klart, plöstligt går alla över till något Gecko eller WebKit baserat istället.

Medlem
Skrivet av JBerger:

att handla på sidan kan möjligtvis bli problematiskt om jag inte godkänner vissa cookies,

Gå till inlägget

Nej. Funktionella förstahandskakor (”är du inloggad?” eller ”vad finns i din varukorg?”) kräver inte att användaren informeras.
Individuell spårning över tredjepartstjänster är vad EU försökte få bort, och reklambranschen svarade med att göra livet otrevligt för 750 miljoner människor, som hämnd.

Medlem
Skrivet av JBerger:

Instämmer, och jag stör mig på hur tandlös EU är mot det hela. Jag menar, det händer mer ofta än inte att en cookienotis har tvingande "Nödvändiga cookies"; VAD för nödvändiga cookies kan det finnas för att jag ska läsa en artikel på t.ex. SVT? Eller SweC eller vad tusan som? Visst, det kommer vara störande om jag i den artikeln klickar mig vidare till en annan artikel och då utan enda cookie accepterad kommer få förfrågan igen och igen, men det är val jag gör. Samma på shoppingsiter som Inet eller Komplett eller liknande, ja att handla på sidan kan möjligtvis bli problematiskt om jag inte godkänner vissa cookies, men samtidigt går det ju att lösa det utan cookies också. Likväl jag ska ju kunna läsa informationen on en produkt jag surfat direkt till utan att ha behov av några nödvändiga cookies med.

Samtidigt önskar jag de gick än hårdare på att sidor ska ha en stor tydlig "NEKA ALLA" på cookie notisen, något som för det mesta inte finns eller döljs under andra menyer. Helsike vad jag avskyr cookies, och deras cookie notis.

Gå till inlägget

Håller med om att alla cookiebanners inte är annat en ett störmoment som borde vara en engångsinställning i webbläsaren.

Sen finns det regler för vad som får anses vara en "nödvändig" kaka. En nödvändig kaka ska vara sådant som du inte kan välja bort för att siten ska fungera eller t.ex. uppfylla lagkrav. Det vill säga att siten kan bli obrukbar utan dessa kakor.

Dessa kakor sätts oavsett vad du gör för val i cookiebannern och flera är oftast redan satta innan du ens hinner få upp bannern.

Vissa lastbalanserare sätter kakor för att hålla koll på vilken server du står på nu. Att du godkänt en cookie banner och vilka val du gjort så att du slipper få upp bannern på nytt. Inloggningar för att hålla koll på att du är inloggad mellan sidvisningar. Ibland kan även darkmode, språkinställningar m.m. sätta kakor vilket kan i vissa fall räknas in som nödvändiga, speciellt nu när tillgänglighetskraven allt mer börjat omfatta dessa delar. Vissa applikationer som driftar flera webbplatser kan behöva sätta kakor i syfte att hålla koll på vilken webbplats du är inne på.

Spontant så tänker jag att analytiska och marknadsföringskakor brukar vara det som får folk att vilja neka kakor men dessa räknas inte in som nödvändiga och får inte sättas innan du gett ditt samtycke på en cookie banner. Det innebär inte heller att du inte blir spårad för att du har nekat kakorna och här finns det lite gråutrymme där många tolkar det olika. Det kan däremot påverka vilken data som samlas in och vad den får användas till.

Allt detta bör finnas beskrivet under en cookie policy på webbplatsen där det står listat vad siten har för kakor och lite info kring vad de fyller för funktion och syfte.

Medlem
Skrivet av Bosnic:

Sen finns det regler för vad som får anses vara en "nödvändig" kaka. En nödvändig kaka ska vara sådant som du inte kan välja bort för att siten ska fungera eller t.ex. uppfylla lagkrav. Det vill säga att siten kan bli obrukbar utan dessa kakor.

Dessa kakor sätts oavsett vad du gör för val i cookiebannern och flera är oftast redan satta innan du ens hinner få upp bannern.

Vissa lastbalanserare sätter kakor för att hålla koll på vilken server du står på nu. Att du godkänt en cookie banner och vilka val du gjort så att du slipper få upp bannern på nytt. Inloggningar för att hålla koll på att du är inloggad mellan sidvisningar. Ibland kan även darkmode, språkinställningar m.m. sätta kakor vilket kan i vissa fall räknas in som nödvändiga, speciellt nu när tillgänglighetskraven allt mer börjat omfatta dessa delar. Vissa applikationer som driftar flera webbplatser kan behöva sätta kakor i syfte att hålla koll på vilken webbplats du är inne på.

Gå till inlägget

Samtliga är inte nödvändiga, vilket är min poäng. Det finns i stort sett ingen nödvändig cookie som behövs sättas för att jag ska ladda in en sida en gång och inget mer.

Lastbalanserare måste inte veta vilken server jag står på nu, för att jag ska läsa in en sida en gång (och sedan inget mer).

Inloggning om jag inte använder det (eller tänker använda det) behöver inte sätta en cookie.

Vilka val jag gjort i cookie popupen behövs inte heller utan bara ett kryss för att stänga ner popupen (utan att spara cookie på vad jag gjort med den).

Darkmode (eller light mode eller whatever mode) behöver inte heller sparas, eller språkinställningar eller nånting.

Igen, det finns inga nödvändiga cookies. På samma sätt som det inte finns några måsten i världen.
Ja, OM jag vill använda darkmode/lightmode (vad som nu inte är default) även nästa gång jag besöker sidan då behöver jag eventuellt en cookie, men om jag inte bryr mig utan kör på default?
Ja, om jag tänkt logga in eller lägga till någon produkt till varukorgen så visst då behövs eventuellt cookie, men om jag inte tänkt göra det?
Ja, lastbalansering kan behövas om jag ska surfa vidare på andra sidor på servern osv då kan det vara användbart, men om jag enbart tänkt läsa in den specifika sidan en enda gång så behövs det inte.

Det finns inga nödvändiga cookies, det finns enbart nödvändiga cookies OM X. OM jag ska kunna logga in, kunna köpa något, kunna spara att jag vill ha darkmode, etc. etc.
Många av de inställningarna går för övrigt lika väl att spara i local storage, vilket t.ex. swec gör där darkmode sparas i local storage snarare än cookie.

Medlem

Är det bara jag som hittat inställningen "blockera tredjepartscookies" i chrome? Eller har jag missat något här?!

Medlem
Skrivet av JBerger:

Samtliga är inte nödvändiga, vilket är min poäng. Det finns i stort sett ingen nödvändig cookie som behövs sättas för att jag ska ladda in en sida en gång och inget mer.

Lastbalanserare måste inte veta vilken server jag står på nu, för att jag ska läsa in en sida en gång (och sedan inget mer).

Inloggning om jag inte använder det (eller tänker använda det) behöver inte sätta en cookie.

Vilka val jag gjort i cookie popupen behövs inte heller utan bara ett kryss för att stänga ner popupen (utan att spara cookie på vad jag gjort med den).

Darkmode (eller light mode eller whatever mode) behöver inte heller sparas, eller språkinställningar eller nånting.

Igen, det finns inga nödvändiga cookies. På samma sätt som det inte finns några måsten i världen.
Ja, OM jag vill använda darkmode/lightmode (vad som nu inte är default) även nästa gång jag besöker sidan då behöver jag eventuellt en cookie, men om jag inte bryr mig utan kör på default?
Ja, om jag tänkt logga in eller lägga till någon produkt till varukorgen så visst då behövs eventuellt cookie, men om jag inte tänkt göra det?
Ja, lastbalansering kan behövas om jag ska surfa vidare på andra sidor på servern osv då kan det vara användbart, men om jag enbart tänkt läsa in den specifika sidan en enda gång så behövs det inte.

Det finns inga nödvändiga cookies, det finns enbart nödvändiga cookies OM X. OM jag ska kunna logga in, kunna köpa något, kunna spara att jag vill ha darkmode, etc. etc.
Många av de inställningarna går för övrigt lika väl att spara i local storage, vilket t.ex. swec gör där darkmode sparas i local storage snarare än cookie.

Gå till inlägget

Dock handlar det inte om vad som är nödvändigt för dig, utan snarare vad som site-ägaren finner nödvändigt. Cookies är inte främst för dig som användare.

Medlem
Skrivet av julgranen:

Är det bara jag som hittat inställningen "blockera tredjepartscookies" i chrome? Eller har jag missat något här?!

Gå till inlägget

Ja men Google's cookies räknas alltid som
"första-parts-cookies"... 😉

Medlem
Skrivet av JBerger:

Instämmer, och jag stör mig på hur tandlös EU är mot det hela. Jag menar, det händer mer ofta än inte att en cookienotis har tvingande "Nödvändiga cookies"; VAD för nödvändiga cookies kan det finnas för att jag ska läsa en artikel på t.ex. SVT? Eller SweC eller vad tusan som? Visst, det kommer vara störande om jag i den artikeln klickar mig vidare till en annan artikel och då utan enda cookie accepterad kommer få förfrågan igen och igen, men det är val jag gör. Samma på shoppingsiter som Inet eller Komplett eller liknande, ja att handla på sidan kan möjligtvis bli problematiskt om jag inte godkänner vissa cookies, men samtidigt går det ju att lösa det utan cookies också. Likväl jag ska ju kunna läsa informationen on en produkt jag surfat direkt till utan att ha behov av några nödvändiga cookies med.

Samtidigt önskar jag de gick än hårdare på att sidor ska ha en stor tydlig "NEKA ALLA" på cookie notisen, något som för det mesta inte finns eller döljs under andra menyer. Helsike vad jag avskyr cookies, och deras cookie notis.

Gå till inlägget

Jepp, extremt jäkla störigt. Vi hade dock precis som typ alla andra EU-medborgare sluppit leta nejknapp om svenska politiker inte i sin oändliga vishet valt att skita i equal prominence-kravet...

https://www.iubenda.com/en/help/23672-gdpr-cookie-consent-che...

Dessutom är den där taktiken provokativt genomskinlig och cynisk. Som om användarna inte skulle fatta att de krånglar till det enbart för att runda lagen och lura fler att klicka ja...

Har inte testat att köra via VPN med exitnode i något land som har det kravet, det bör ju dock åtminstone i teorin vara ett sätt att slippa cancern.

Har också noterat att en del sajter återkommande frågar om man klickat nej tidigare. Inte forskat i det, fortsatt klicka nej, men man kan väl våga gissa att ett jaklick som motsats gäller för evigt...

Medlem
Skrivet av Feeku:

Dock handlar det inte om vad som är nödvändigt för dig, utan snarare vad som site-ägaren finner nödvändigt. Cookies är inte främst för dig som användare.

Gå till inlägget

Nej, men GDPR och vad för val jag väljer i cookie knappen är främst för mig och där får inte siteägaren hitta på vad denne vill. Hade de kunnat de hade de satt allt som "nödvändigt". Dessvärre tillåts de lägga en hel del saker under "nödvändigt" som inte är det, då i stort sett inget är nödvändigt.

Medlem

Det låter som om många i tråden inte har hittat Consent-o-Matic:

https://consentomatic.au.dk/

Prova den. Funkar bra, om än inte 100%igt.

Medlem
Skrivet av mpat:

Det låter som om många i tråden inte har hittat Consent-o-Matic:

https://consentomatic.au.dk/

Prova den. Funkar bra, om än inte 100%igt.

Gå till inlägget

Jag har den, men det tar ju inte bort det faktum att den inte borde behövas.

