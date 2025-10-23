Skrivet av JBerger: Instämmer, och jag stör mig på hur tandlös EU är mot det hela. Jag menar, det händer mer ofta än inte att en cookienotis har tvingande "Nödvändiga cookies"; VAD för nödvändiga cookies kan det finnas för att jag ska läsa en artikel på t.ex. SVT? Eller SweC eller vad tusan som? Visst, det kommer vara störande om jag i den artikeln klickar mig vidare till en annan artikel och då utan enda cookie accepterad kommer få förfrågan igen och igen, men det är val jag gör. Samma på shoppingsiter som Inet eller Komplett eller liknande, ja att handla på sidan kan möjligtvis bli problematiskt om jag inte godkänner vissa cookies, men samtidigt går det ju att lösa det utan cookies också. Likväl jag ska ju kunna läsa informationen on en produkt jag surfat direkt till utan att ha behov av några nödvändiga cookies med. Samtidigt önskar jag de gick än hårdare på att sidor ska ha en stor tydlig "NEKA ALLA" på cookie notisen, något som för det mesta inte finns eller döljs under andra menyer. Helsike vad jag avskyr cookies, och deras cookie notis. Gå till inlägget

Håller med om att alla cookiebanners inte är annat en ett störmoment som borde vara en engångsinställning i webbläsaren.

Sen finns det regler för vad som får anses vara en "nödvändig" kaka. En nödvändig kaka ska vara sådant som du inte kan välja bort för att siten ska fungera eller t.ex. uppfylla lagkrav. Det vill säga att siten kan bli obrukbar utan dessa kakor.

Dessa kakor sätts oavsett vad du gör för val i cookiebannern och flera är oftast redan satta innan du ens hinner få upp bannern.

Vissa lastbalanserare sätter kakor för att hålla koll på vilken server du står på nu. Att du godkänt en cookie banner och vilka val du gjort så att du slipper få upp bannern på nytt. Inloggningar för att hålla koll på att du är inloggad mellan sidvisningar. Ibland kan även darkmode, språkinställningar m.m. sätta kakor vilket kan i vissa fall räknas in som nödvändiga, speciellt nu när tillgänglighetskraven allt mer börjat omfatta dessa delar. Vissa applikationer som driftar flera webbplatser kan behöva sätta kakor i syfte att hålla koll på vilken webbplats du är inne på.

Spontant så tänker jag att analytiska och marknadsföringskakor brukar vara det som får folk att vilja neka kakor men dessa räknas inte in som nödvändiga och får inte sättas innan du gett ditt samtycke på en cookie banner. Det innebär inte heller att du inte blir spårad för att du har nekat kakorna och här finns det lite gråutrymme där många tolkar det olika. Det kan däremot påverka vilken data som samlas in och vad den får användas till.

Allt detta bör finnas beskrivet under en cookie policy på webbplatsen där det står listat vad siten har för kakor och lite info kring vad de fyller för funktion och syfte.