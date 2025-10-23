Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Google ger upp – kakor blir kvar i Chrome
talonmas
Medlem ★
●
Visa signatur
Processor: Motorola 68000 | Klockfrekvens: 7,09 Mhz (PAL) | Minne: 256 kB ROM / 512 kB RAM | Bussbredd: 24 bit | Joystick: Tac2 | Operativsystem: Amiga OS 1.3
The-Architect
Medlem ★
●
kaput
Medlem ★
●
Visa signatur
Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!
SVclocker
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC
Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil
dankenownz
Medlem
●
enterthewoid
Medlem ★
●
Bosnic
Medlem
●
julgranen
Medlem ★
●
Feeku
Medlem ★
●
kaput
Medlem ★
●
Senast redigerat
Visa signatur
Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!
mpat
Medlem ★
●
Visa signatur
5900X | 6700XT