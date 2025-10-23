cs2 Tradera upp knivar och Glovers från röda item

Enligt steams tos så har dem aldrigt haft något värde iom att försäljing och byte utanför steams tjänster aldrig varit tillåtet.

Så närmsta pengavärdet de haft har varit det folk varit villiga att tradea dem för cach till steam wallet som endast går att använda för köp i steambutiken eller deras marknadsplats.

Så "pengar" du aldrig kan ta ut som riktiga pengar utan de förblir låsta på ditt steamkonto.