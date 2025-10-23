Forum Spel Actionspel och shooters Counter-Strike Tråd

cs2 Tradera upp knivar och Glovers från röda item

Slaget: Team SweC

cs2 Tradera upp knivar och Glovers från röda item

Där ja där rök många tusen lappar från folks knivar i cs2
Vad tycker folk om detta ? För mig var detta bara ännu bekräftande att valve äger alla skins och bryr sig inte om hur mycket pengar förlorar. ( Jag är investerad i skins)

Medlem

Enligt steams tos så har dem aldrigt haft något värde iom att försäljing och byte utanför steams tjänster aldrig varit tillåtet.

Så närmsta pengavärdet de haft har varit det folk varit villiga att tradea dem för cach till steam wallet som endast går att använda för köp i steambutiken eller deras marknadsplats.

Så "pengar" du aldrig kan ta ut som riktiga pengar utan de förblir låsta på ditt steamkonto.

Slaget: Team SweC
Skrivet av Rouge of Darkness:

Enligt steams tos så har dem aldrigt haft något värde iom att försäljing och byte utanför steams tjänster aldrig varit tillåtet.

Så närmsta pengavärdet de haft har varit det folk varit villiga att tradea dem för cach till steam wallet som endast går att använda för köp i steambutiken eller deras marknadsplats.

Så "pengar" du aldrig kan ta ut som riktiga pengar utan de förblir låsta på ditt steamkonto.

Exat så är det du har 100% rätt. jag har en väldigt liten investering som tur är då jag varit rädd för just detta. Skrev mest ut jag var investerad då jag hade säkert fått frågan. Har kolegor dock som ligger rätt snett till över en natt. Tycker det är sjukt om man tittar på reddit osv hur folk inte verkar förstå att det är inte dem som äger något med värde i. Har kolegor här som inte förstår att valve bara kan stänga av så de ej går sälja utanför deras marknad. De tycker jag är sjuk som säger att det kan hända.

Medlem

Det blir lite av en chock för marknaden, tror det kommer att stabiliseras, min kniv förlorade ~70% av sitt värde typ. Det är faktiskt lite galet att använda skins till spel som ett sorts spekulationsinstrument, om man tror att det finns stabilitet i en sån marknad så är man rätt så naiv.

Medlem
Skrivet av KastarN:

Exat så är det du har 100% rätt. jag har en väldigt liten investering som tur är då jag varit rädd för just detta. Skrev mest ut jag var investerad då jag hade säkert fått frågan. Har kolegor dock som ligger rätt snett till över en natt. Tycker det är sjukt om man tittar på reddit osv hur folk inte verkar förstå att det är inte dem som äger något med värde i. Har kolegor här som inte förstår att valve bara kan stänga av så de ej går sälja utanför deras marknad. De tycker jag är sjuk som säger att det kan hända.

Och teoretiskt sett så kan du ju dessutom få ditt konto avstängt om du blir påkommen med att köpa eller sälja utanför deras marknad men hittills så verkar de inte beivrat det tos brottet så hårt.

Medlem

Skulle vara intressant att få veta hur många som har haft hand om denna uppdatering och köpt upp massa röda skins i förtid och nu säljer dem

Visa signatur

AMD 5800x3d | ASUS x570 | Samsung SSD EVO 850 500GB | Corsair 32GB (2x8GB) 3600Mhz | Noctua NH-D15 | ASUS TUF OC 4090 | Fractal design R6 | Corsair RM1000X | LG UltraGear 27GL850 x2

Medlem

Helt galet, det här med att timea marknaden är inte min grej. Har unboxat två knivar, 12 och 10 år sen som jag sålde relativt snabbt för att jag tänkte att värdet kommer sjunka, de gick istället upp massa i värde.

Köpte en relativt billig kniv för en månad sen eftersom jag spelar en del igen, det tar emot lite eftersom det handlar om att lägga pengar på skins men tänker att värdet går ju inte ner när jag kollar historiskt sätt. Fel hade jag igen

Får helt enkelt vara glad att jag inte gett mig in på att tradea med skins på riktigt.

Medlem
Skrivet av Zippeer:

Skulle vara intressant att få veta hur många som har haft hand om denna uppdatering och köpt upp massa röda skins i förtid och nu säljer dem

Förhoppningsvis har Valve en intern policy som säger att anställda inte får spekulera i skins, men vem vet.

Medlem
Skrivet av dlq84:

Förhoppningsvis har Valve en intern policy som säger att anställda inte får spekulera i skins, men vem vet.

Finns väl lagar om insider trading men det sker ändå

Visa signatur

AMD 5800x3d | ASUS x570 | Samsung SSD EVO 850 500GB | Corsair 32GB (2x8GB) 3600Mhz | Noctua NH-D15 | ASUS TUF OC 4090 | Fractal design R6 | Corsair RM1000X | LG UltraGear 27GL850 x2

Slaget: Team SweC

Ja alltså jag har sagt länge 1 upptatering som säger att de låser skins till steam marknad så är alla pengar borta. Det finns uppgifter att folk har tagit Själv***d. Hoppas verkligen inte det. Fall någon här mår dåligt prata med någon nära dig !.
Fall detta stämmer så lär valve säkerligen få en stämnings ansökan som de fick med gambling. Och vem vet vad valve gör då.

Medlem

Olofmeisters inventory har tappat 40K dollar i värde

Visa signatur

AMD 5800x3d | ASUS x570 | Samsung SSD EVO 850 500GB | Corsair 32GB (2x8GB) 3600Mhz | Noctua NH-D15 | ASUS TUF OC 4090 | Fractal design R6 | Corsair RM1000X | LG UltraGear 27GL850 x2

Medlem

Nån kniv jag har titta på har dykt 50%, läste någon spekulation om att detta är resultatet av att få spelare har majoriteten av knivarna. Jag säger varken bu eller bä, dock blir det roligare om knivar bli vanligare hos svensson.

Visa signatur

Quake, världens bästa e-sport!
5800x @ 4.85Ghz 1.35v // 2070 super @ 1935Mhz 0.875v // 4x8Gb 3733 cl16-16-16-32 @1.42v

