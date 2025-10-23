Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

RTX 4090

1
Medlem

RTX 4090

Säljer ett MSI Geforce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G pga låg användning. Fungerar felfritt och går svalt (~75°C) även vid full belastning (kanske främst pga dess monsterkylare). Kartong och tillbehör finns kvar, så det går bra att skicka, även om upphämtning föredras.

Köptes (som en del av en dator) av en annan användare här på sweclockers för ett år sedan. Tog inte reda på kvittot då, men det är inte omöjligt att det går att få tag på.

Läs hela annonsen här

Köper den gärna 👍

Nytt bud: 10 000 kr
Nytt bud: 10 500 kr Hämtning
Nytt bud: 10 700 kr Så kvitto går att fixa?
10900+frakt

Nytt bud: 11 000 kr Kan hämta
Nytt bud: 12 000 kr Hämtar
Byte 4080 super och peng till dig?

Nytt bud: 12 500 kr
Nytt bud: 14 000 kr hämtar
14 000 kr hämtar

ursäkta jag har feta fingrar det skulle vara en 3:a och inte en 4:a så mitt bud är 13.000kr

Nytt bud: 13 000 kr hämtar
Tack för alla bud!

Jag hade egentligen tänkt låta budgivningen gå åtminstone tills på lördag, men nu fick jag ett bud på 14750 kr via PM som jag har för avsikt att acceptera.

Jag vill dock ge befintliga budgivare en sista chans att försvara sina bud fram till kl 9.00 imorgon.

