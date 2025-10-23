Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Nytt mobo plus andra komp, inget kommer igång...😵‍💫

Nytt mobo plus andra komp, inget kommer igång...😵‍💫

Hej,
Har bytt ut mk, cpu, minne, ssd och bestämde att behålla gamla chassit ett tag till eftersom det verkar svårt och hitta chassi med mer än 2 hdd 3,5 platser...iaf tills jag hittar ett chassi som känns rätt.

Dessa prylar är nya från diverse butiker.
Asus tuf b550 gaming plus
Amd ryzen 5800x
Kingston nv3 m2 ssd 1tb
Kingston hyper x 32gb ddr4 ( just nu bara en sticka 32gb på slot 2, inkommer 3 till snart )

Corsair cm 750w ca 3-4 år
Sapphire rx580 8gb
Fractal design define r4
5 hdd 4-8tb

Efter att ha satt ihop allt och numera gått igenom flertal ggr att alla sladdar sitter rätt osv så uppstår samma problem fortfarande.

Power knappen får inte igång datorn helt enkelt... moderkortets rgb lyser upp men inget annat kommer igång, varken chassi fläktar, cpu fläkt eller nåt annat.
Testat koppla power switch i power reset och tvärtom etc för att testa men samma resultat hela tiden.

Känns som att det måste antingen vara moderkort som är defekt eller chassi sladdar....hade inga problem med chassit tidigare dock, det är om jag råkar dragit nåt för hård under kabel dragning eller liknande vid bygget.
Vet inte hur man kan felsöka vidare...

Moderkortet köptes från Amazon och det levererades utan extra förpackning/kartong....de bokstavligen satte fraktsedeln på själva mk förpackning och slungade iväg till posten, inte ens tejpat.
Tänkte göra rma men gav det en chans eftersom själva kortet ser nytt ut...känns som att det inte går och utesluta felaktigheter från återförsäljaren.

Så... Tar gärna emot tips och råd om det att råda bot på det hela.

Bara för att utesluta saker och ting, har du dubbelkollat så sladdarna ifrån front panelen sitter som dom ska på moderkortet?
Du har säkert kollat redan, men värt att kolla en extra gång tänker jag.

Medlem

Har du kopplat in 8 pin cpu kabeln?
Vill du utesluta powerknappen så kan du brygga pwrsw kontakterna med tex något gem.

Bara för att utesluta saker och ting, har du dubbelkollat så sladdarna ifrån front panelen sitter som dom ska på moderkortet?
Du har säkert kollat redan, men värt att kolla en extra gång tänker jag.

Jodå...in och ut ett antal ggr...

Har du kopplat in 8 pin cpu kabeln?
Vill du utesluta powerknappen så kan du brygga pwrsw kontakterna med tex något gem.

Allt inkopplad som.det ska, kollat av flera gånger...
Hur menar du med att brygga de...svårt och de hur det kan gå till.

Jodå...in och ut ett antal ggr...

Bara för att utesluta om kablarna till frontpanelen är defekta eller inte kan du alltid tjuvstarta burken med en skruvmejsel, nudda bara PWRBTN och GND till höger om den.

*layout

Allt inkopplad som.det ska, kollat av flera gånger...
Hur menar du med att brygga de...svårt och de hur det kan gå till.

Nudda powerbtn och gnd, (se bild) med en skruvmejsel.

Skruva ut moderkortet och starta utanför chassit, om inte ovan fungerar.

