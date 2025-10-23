Nytt mobo plus andra komp, inget kommer igång...😵‍💫

Hej,

Har bytt ut mk, cpu, minne, ssd och bestämde att behålla gamla chassit ett tag till eftersom det verkar svårt och hitta chassi med mer än 2 hdd 3,5 platser...iaf tills jag hittar ett chassi som känns rätt.

Dessa prylar är nya från diverse butiker.

Asus tuf b550 gaming plus

Amd ryzen 5800x

Kingston nv3 m2 ssd 1tb

Kingston hyper x 32gb ddr4 ( just nu bara en sticka 32gb på slot 2, inkommer 3 till snart )

Corsair cm 750w ca 3-4 år

Sapphire rx580 8gb

Fractal design define r4

5 hdd 4-8tb

Efter att ha satt ihop allt och numera gått igenom flertal ggr att alla sladdar sitter rätt osv så uppstår samma problem fortfarande.

Power knappen får inte igång datorn helt enkelt... moderkortets rgb lyser upp men inget annat kommer igång, varken chassi fläktar, cpu fläkt eller nåt annat.

Testat koppla power switch i power reset och tvärtom etc för att testa men samma resultat hela tiden.

Känns som att det måste antingen vara moderkort som är defekt eller chassi sladdar....hade inga problem med chassit tidigare dock, det är om jag råkar dragit nåt för hård under kabel dragning eller liknande vid bygget.

Vet inte hur man kan felsöka vidare...

Moderkortet köptes från Amazon och det levererades utan extra förpackning/kartong....de bokstavligen satte fraktsedeln på själva mk förpackning och slungade iväg till posten, inte ens tejpat.

Tänkte göra rma men gav det en chans eftersom själva kortet ser nytt ut...känns som att det inte går och utesluta felaktigheter från återförsäljaren.

Så... Tar gärna emot tips och råd om det att råda bot på det hela.