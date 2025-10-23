Youtube tar upp kampen mot deepfakes

Skrivet av Spretcher: "Tar upp kampen mot Deepfakes", skiter totalt i alla bottar i kommentarsfälten 🙄 Gå till inlägget

Om det åtminstone inte vore så att helt vanliga kommentarer som uppenbart inte är skriva av dylika antingen tas bort eller skickas in i en modereringskö som ingen orkar titta i. Då hade det åtminstone funnits logik, men som det är nu kan helt vanliga kommentarer tas bort samtidigt som det är en flod med botgoja som lämnas orörd.

Till det kommer att det där med "top comments", som ju är standardvisningen, dessutom kan bete sig helt obegripligt.