Youtube tar upp kampen mot deepfakes

Melding Plague

Plattformen inför verktyg som ska hjälpa kreatörer avslöja och ta bort AI-skapade deepfakes.

Läs hela artikeln här

Medlem

Perfekt, mitt flöde på Reels på Facebook är till 95% fakeade AI Videos.

Kanske några av dessa "kreatörer" stängs av?

Kul att se att de börjar ta något på allvar.

Medlem

Kommer säkert bli lika lyckat som deras nuvarande system där storbolag mobbar kanaler så de tappar inkomst på deras videos och eventuellt hotas av att hela kanalen stängs ner.

Medlem

Youtube är ju fullständigt nedlusat med AI nu. Aha enbart deepfakes.. vad är en deepfake i deras ögon då?

Medlem

"Tar upp kampen mot Deepfakes", skiter totalt i alla bottar i kommentarsfälten 🙄

Medlem

50% "räddar djuret" osv, styr upp den vilda-ai-festen först. ..51%

Medlem
Skrivet av Spretcher:

"Tar upp kampen mot Deepfakes", skiter totalt i alla bottar i kommentarsfälten 🙄

Om det åtminstone inte vore så att helt vanliga kommentarer som uppenbart inte är skriva av dylika antingen tas bort eller skickas in i en modereringskö som ingen orkar titta i. Då hade det åtminstone funnits logik, men som det är nu kan helt vanliga kommentarer tas bort samtidigt som det är en flod med botgoja som lämnas orörd.

Till det kommer att det där med "top comments", som ju är standardvisningen, dessutom kan bete sig helt obegripligt.

Medlem

@ztenlund Japp, automodereringen är helt åt fanders med shadowbans och allt som hör till.

Musikälskare

Vissa kanaler har börjat skriva "No AI content was used", insta follow

Slaget: Team SweC

Om all form av AI video kunde bannlysas så vore det ännu bättre.

Medlem
Skrivet av Pixo:

Youtube är ju fullständigt nedlusat med AI nu. Aha enbart deepfakes.. vad är en deepfake i deras ögon då?

Deepfake handlar väl om att använda LLM för att imitera en verklig person och exempelvis generera videos där personen säger saker denne aldrig har sagt.

Just det skulle jag säga är väldigt ovanligt i min ekokammare på Youtube. AI-skapat innehåll över lag däremot, oja!

Medlem

Min YouTube och TikTok är proppfullt av katter som gör det ena och andra nu. Och sedan försöker dessa katter skylla på att det är AI genererat, nej det går jag inte på.

Jag tror det på något sätt problemet med mängden AI videos som folk ej vill se löses på något sätt, värre är problemet som artikeln handlar om och bra att det kommer verktyg emot det.

Medlem
Skrivet av Oliver91:

Perfekt, mitt flöde på Reels på Facebook är till 95% fakeade AI Videos.

Det sjuka är att många av dessa AI inlägg på Facebook kan ha miljontals likes och hundratusentals kommenterar.

Slaget: Team SweC
Skrivet av s3ns3n:

Det sjuka är att många av dessa AI inlägg på Facebook kan ha miljontals likes och hundratusentals kommenterar.

Frågan är ju många av dessa likes och kommentarer är från riktiga människor, och inte bara bottar. Meta har ju tidigare medgett att man släppt lös AI-bottar där.

