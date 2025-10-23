Nätverkskort kan inte starta?

Hej.

Jag får upp denna bild efter att jag installerat om windows 11.

Det var även märkligt redan vid installationen då windows normalt sett alltid lyckas hitta drivrutinerna själv.

Fick använda ett haxx för att komma förbi kravet på internetuppkoppling vid installationen.

Vad kan vara fel?

Har provat alla drivrutiner jag kan hitta.