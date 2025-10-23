Nätverkskort kan inte starta?

Hej.
Jag får upp denna bild efter att jag installerat om windows 11.
Det var även märkligt redan vid installationen då windows normalt sett alltid lyckas hitta drivrutinerna själv.
Fick använda ett haxx för att komma förbi kravet på internetuppkoppling vid installationen.
Vad kan vara fel?
Har provat alla drivrutiner jag kan hitta.
Hur ser det ut i enhetshanteraren?
** Påminner om problem folk har haft med wifi adaptrar, som beskrivs i denna guide.
Har du testat kortet i en annan dator? Har du ett annat kort du kan testa med?
Nej det har inte testat då nätverkskortet sitter fast på moderkortet.
@EyEr0n saxat från https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/3876106/r...
LAN chip on the motherboard could be dead or defective. Even brand new boards can ship with dead LAN controllers.
Disable Power Management:
In the Device Manager,Right click on Realtek PCIe GBE Family Controller, Go to properties. Under the "Power Management" tab, uncheck "Allow the computer to turn off this device to save power."
Reset CMOS / Clear NVRAM :
Power down > unplug > hold power button 10 sec > remove CMOS battery for 5 minutes.
Sometimes a fresh motherboard retains strange config blocking onboard LAN.
If possible, try using an external USB network adapter to see if the issue persists. This can help determine if the problem is with the onboard network adapter.
Kanske kan vara värt att testa?
Har du tankar hem drivrutinerna från ditt moderkorts hemsida?
Vet att jag hjälpte en kompis förut med Asus moderkort och hade detta problem så fick tanka hem drivrutinerna från deras hemsida då funkade det.
