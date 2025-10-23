Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Garderobsrensning Deluxe

1
Garderobsrensning Deluxe

Corsair HS80 RGB Wireless (Mycket bra skick): priside 300kr?
Dunder mic som är en av de bättre på marknaden IMO, ingår även Dolby Access när headsetet är inkopplat

Raspberry Pi 4 4GB fullt utrustad (Nyskick): 650kr Fastpris
Köptes tidigare iår och skulle användas till ett project som aldrig blev av, den är enbart ihopsatt och test bootad, sitter en 64GB SanDisk Extreme microsd och allting är monterat på ett chassi med kylflänsar och flält med strömadapter.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T510 32GB (Mycket bra skick): priside 350kr?
Fin liten surfplatta från Samsung som har använts till filmer, nyheter och böcker. Den är utan laddare men kan slänga med en laddare utan extra kostnad

Dell Universal Dock D6000 (Bra Skick): priside 300kr?
fin dock som tidigare användes med min ASUS G14, anslutning via usb-A eller usb-C.

Asus RT-AC3200 (bra skick) : priside 200kr?
Fin router som fungerat utan problem tills den nyligen blev utbytt mot monster efterträdaren.

Iphone 11 64GB (Ok skick): 1000kr Fastpris
Funkar bra utan problem och har inga sprickor, finns mindre repor på backsidan och lite mer synliga på framsidan, dock inget som påverkar användningen. Tror batterihälsan ligger runt 80% procent. Utan laddare men kan slänga med en laddsladd.

Beats Studio Buds (bra skick): priside 250kr?
Fina små hörlurar med ANC som låter bättre än förväntat med EQ.

Razer Huntsman Mini Mercury(Vit) Optical Purple/Clicky Switch (bra skick): SÅLD!
Maono Maonocaster G1 NEO Vit (Nyskick): SÅLD!
EPOS H3PRO Hybrid Wireless (Mycket bra skick): SÅLD!

Upphämtning prioriteras

Vid Intresse eller frågor är det bara att skicka ett meddelande i tråden eller via PM, ser helst till dock att alla bud sker via tråden.

Läs hela annonsen här

Hur är batteritiden på HS80? Är den okej köper jag gärna för 300kr + frakt!

Skrivet av Ehrix:

Hur är batteritiden på HS80? Är den okej köper jag gärna för 300kr + frakt!

Använde aldrig headsetet mycket (Kör IEMs) men de få gångerna jag gjorde det funkade batteriet bra. Tidsmässigt har jag ingen aning körde hela sessioner (8 timmar ish 😂) utan några problem.

Skrivet av Ehrix:

Hur är batteritiden på HS80? Är den okej köper jag gärna för 300kr + frakt!

Yes antecknar ditt bud, återkommer imorgon vid lunchtid (14:00 ish) ifall intresset för upphämtning inte finns tills dess.

Åker upp till Stockholm från Skövde den 13:e november så skulle eventuellt kunna hämta då också

Hur ansluter man Maonocaster till datorn eller ström? Vilka kablar ska vart för att det ska funka? Har inte haft en sån innan men är intresserad.

Redigera
Skrivet av Rtreal:

Hur ansluter man Maonocaster till datorn eller ström? Vilka kablar ska vart för att det ska funka? Har inte haft en sån innan men är intresserad.

Tror det var 1 USB sladd för ström och anslutning till PC, sen kopplar man headset eller mic direkt i enheten. Ljudkällan blir sen enheten på datorn.

Finns massa funktioner, kolla gärna YT för att säkerställa och se alla coola funktioner.

Skrivet av Ehrix:

Åker upp till Stockholm från Skövde den 13:e november så skulle eventuellt kunna hämta då också

Osäker ifall jag kan hålla den så länge, intresset verkar vara stort på den och vill inte planera så långt fram ifall något oväntat skulle ske.

Skrivet av LebronJames23:

Tror det var 1 USB sladd för ström och anslutning till PC, sen kopplar man headset eller mic direkt i enheten. Ljudkällan blir sen enheten på datorn.

Finns massa funktioner, kolla gärna YT för att säkerställa och se alla coola funktioner.

Coolt! Var rädd att den skulle ha massa kablar till både dator och vägg. Jag tar den gärna. Bor i Uppsala dock. Återkom med vad du vill ha för den inkl frakt så kan vi ta det vidare i PM

Skrivet av Rtreal:

Coolt! Var rädd att den skulle ha massa kablar till både dator och vägg. Jag tar den gärna. Bor i Uppsala dock. Återkom med vad du vill ha för den inkl frakt så kan vi ta det vidare i PM

Ska kanske mot Uppsala i helgen, då jag har en produkt att hämta ut hos Webhallen där. Om du finns i närheten kan vi hellre mötas upp och skippa frakten? 250kr ?

Skrivet av LebronJames23:

Ska kanske mot Uppsala i helgen, då jag har en produkt att hämta ut hos Webhallen där. Om du finns i närheten kan vi hellre mötas upp och skippa frakten? 250kr ?

Jag jobbar tyvärr hela dagen och helgen. Kan såklart stå för frakten.

Skrivet av Rtreal:

Jag jobbar tyvärr hela dagen och helgen. Kan såklart stå för frakten.

Låt oss säga 300kr? om du godkänner det, skicka gärna ett PM med namn, adress, email osv, så fixar vi allting imorgon 👍 blir via PostNord.

EPOS H3PRO Hybrid Wireless

Maono Maonocaster G1 NEO Vit

Razer Huntsman Mini Mercury

Tar gärna dom tre för 900 + frakt

Skrivet av elwi:

EPOS H3PRO Hybrid Wireless

Maono Maonocaster G1 NEO Vit

Razer Huntsman Mini Mercury

Tar gärna dom tre för 900 + frakt

Låter bra 👌 verkar blivit ghostad av Rtreal 😂, skicka pm så löser vi frakt innan dagen börjar.

Ej kvar!

EPOS H3PRO Hybrid Wireless

Maono Maonocaster G1 NEO Vit

Razer Huntsman Mini Mercury

Sålda till @elwi

Är det nån strömsladd med till Dell Universal Dock D6000 så är jag intresserad. Bör kunna hämta i helgen i så fall.

Skrivet av Cenzar:

Är det nån strömsladd med till Dell Universal Dock D6000 så är jag intresserad. Bör kunna hämta i helgen i så fall.

Ja, det är sladden under själva docken på bild 3 och du är välkommen förbi om den finns kvar tills dess

Skrivet av LebronJames23:

Ja, det är sladden under själva docken på bild 3 och du är välkommen förbi om den finns kvar tills dess

oj glömde nästan, man kan ansluta via usb-A eller usb-C. lite svårt att se på bilden med sitter en usb-A adapter ovanpå sladden.

Skrivet av LebronJames23:

Ja, det är sladden under själva docken på bild 3 och du är välkommen förbi om den finns kvar tills dess

Jamen se där. Av nån anledning såg jag bara EN bild totalt på mobilen. Men nu när jag ser bilden så var det en dum fråga. Haha
Klart intresserad. Så bjuder 300 och kan hämta imorgon förmiddag om det passar.

Asus RT-AC3200 200kr + frakt

Skrivet av Cenzar:

Jamen se där. Av nån anledning såg jag bara EN bild totalt på mobilen. Men nu när jag ser bilden så var det en dum fråga. Haha
Klart intresserad. Så bjuder 300 och kan hämta imorgon förmiddag om det passar.

Om ingen tar den innan dess är den din 👍, är borta förmiddagen fram till lunch (14:00 ish)

Corsair HS80 RGB Wireless 350:- plus frakt

Fick bud på 350kr för Corsair HS80, ger det lite tid fram tills lunch (14:00) då intresset var stort för dessa.

Skrivet av LebronJames23:

EPOS H3PRO Hybrid Wireless

Maono Maonocaster G1 NEO Vit

Razer Huntsman Mini Mercury

Sålda till @elwi

Oseriös säljare när vi hade vår ö.k, fraktsätt och delade uppgifter. ⚠️

Skrivet av Swichblade:

Asus RT-AC3200 200kr + frakt

Den är din! Den förtjänar en ny ägare istället för att ligga i min mörka garderob helt själv 😂 skicka PM så tar vi allt därifrån.

Skrivet av Tazadar:

Corsair HS80 RGB Wireless 350:- plus frakt

Fick bud lite tidigare på 350kr + frakt

