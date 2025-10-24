Windows 11 24H2 Reparationsversion
walkir
Medlem ★
●
Idag när jag kollade status på Windows Update fick jag följande meddelande:
Fick även möjligheten att installera om Windows 11 med denna versionen:
Så i skrivande stund håller jag på att installera denna version.
Vad kommer hända nu och vad kan jag förvänta mig av Windows 11 24H2?
Testa kör dessa kommandon i ordning i ett admin powershell:
1 dism /online /cleanup-image /scanhealth
2 dism /online /cleanup-image /checkhealth
3 dism /online /cleanup-image /restorehealth
4 sfc /scannow
Testa kör dessa kommandon i ordning i ett admin powershell:
1 dism /online /cleanup-image /scanhealth
2 dism /online /cleanup-image /checkhealth
3 dism /online /cleanup-image /restorehealth
4 sfc /scannow
Kan inte riktigt påstå att jag känner att ditt svar har någon relevans för mitt inlägg.
Kanske är jag för dåligt påläst, så kan du förklara sambandet och relevansen?
Kan inte riktigt påstå att jag känner att ditt svar har någon relevans för mitt inlägg.
Kanske är jag för dåligt påläst, så kan du förklara sambandet och relevansen?
Jag får be om ursäkt! Det är kommandon som kollar om det går att reparera systemfiler, samt reparera de systemfiler som den kan reparera.
Min tanke var att det kanske får ordning på det felmeddelande som du får från Windows Update.
Kanske är jag för dåligt påläst, så kan du förklara sambandet och relevansen?
DISM verifierar/kompletterar filerna i WinSxS och SFC lagar korrupta systemfiler mha WinSxS.
Det som @tonii skrev är en standardlösning när något skiter sig
Själv tar jag ibland även med CHKDSK /F för att kolla igenom och fixa samtliga filer.
Jag får be om ursäkt! Det är kommandon som kollar om det går att reparera systemfiler, samt reparera de systemfiler som den kan reparera.
Min tanke var att det kanske får ordning på det felmeddelande som du får från Windows Update.
Ingen fara.
Vad menas med Windows 11 24H2 Reparationsversion?
Hur åtgärdar det Windows Update?
Ingen fara.
Vad menas med Windows 11 24H2 Reparationsversion?
Hur åtgärdar det Windows Update?
Google sök verkar relativt överens om att det är en version som "tvingande" installerar om win11 åt dig utan att ta bort några av dina privata filer, appar eller inställningar. Det verkar vara något liknande att återställa windows från systeminställningar.
Google sök verkar relativt överens om att det är en version som "tvingande" installerar om win11 åt dig utan att ta bort några av dina privata filer, appar eller inställningar. Det verkar vara något liknande att återställa windows från systeminställningar.
Ok, nu har jag lyckats få bort problemet med trilskande Windows Update.
Samt att jag har på köpet fått Windows 11 24H2 installerat på datorn.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.