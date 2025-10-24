Nytt chassi + lite uppgradering (fläktar, kylning, RGB)

Hej!

Har börjat bli sugen på att bygga om datorn lite. Tänker byta chassi och samtidigt uppgradera fläktar, kylning och kanske slänga in lite RGB för att fräscha upp bygget. Har sneglat på Lian Li O11, men är lite osäker på hur jag ska göra med kylningen – toppmonterad AIO, front eller bara köra vidare på luft. Ser många snygga byggen med O11:an, men då jag har jobbat i enterprise-miljö i flera år har jag inte riktigt hängt med i svängarna på konsumentsidan.

Just nu sitter burken fastmonterad under skrivbordet i bordsramen, vilket har funkat bra praktiskt men inte direkt gjort den rättvisa. Nu vill jag istället bygga något som faktiskt får stå framme och bli skrivbordets centerpiece.

Blev rätt paff när jag såg hur mycket som hänt. Fläktar med inbyggda skärmar hade jag helt missat, men det ser ju faktiskt riktigt bra ut. Samma med Lian Li Strimers, lite “too much” kanske men ändå något jag kan tänka mig.

Just nu sitter det en 12700K med Noctua NH-D15 (om jag inte blandar ihop modellerna) och ett 4070 Ti i burken. Allt rullar fint, men jag vill ha ett chassi som är smidigare att bygga i, bättre luftflöde och lite mer ögongodis.

Budgeten är rätt flexibel men jag vill inte bränna pengar på saker som bara är dyra för märket.

Kvalitet och funktion i första hand, men gärna med lite stil.

Tar gärna emot tips på chassin, fläktar och AIO-lösningar som passar bra ihop med setupen, både praktiskt och estetiskt. Jag är öppen för alla möjliga förslag och idéer!

/M