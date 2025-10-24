Bärbar som jobbdator

Hej,

Länge sedan jag tittade på en dator och har absolut noll idé på vad som år bra idag. Behöver tips för en enkel dator som kommer användas som arbetsdator med typ bara Office. Även viktigt med att den ska vara smidig att ta med och batteri.

Som vanligt är det pris mot prestanda men jag har tittat på denna:

https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/lenovo-yoga-slim-6-14irh8-14-barbar-dator/p-3538864/

Bra eller inte så?