Ny NAS - HDD eller SSD?

Ny NAS - HDD eller SSD?

Hej,

Tänkte köpa mig en ny NAS då min nuvarande är lite stökig, det är en mini-pc med 3 inkopplade portabla hårddiskar, blandade mellan vanliga och ssd.

Vill köpa en UGREEN NASync DXP2800 och då undrar jag vilka typer av diskar som är bäst, både när det kommer till prestanda och livslängd.

Mina krav;
-Ska kunna skriva och läsa filer i minst 250MB/s (Alla mina enheter här hemma är kopplade med 2,5GbE)
-Ska vara tysta
-Ska hålla länge

HDD eller SSD?

Om du inte skriver extremt mycket till diskarna så är livslängd sannolikt irrelevant. Inga problem att hitta SSDs som garanterar iaf 1200 TB skrivet, t ex 168 GB per dygn i 20 år.
Och SSD är ju förstås ljudlösa, så det är definitivt ett bra val där.

Om du vill ligga runt 250 MB/s rätt konstant är nog SSD det enda valet eftersom den bara har två diskar. I RAID0 funkar det nog bra med HDD, men då dubblerar du risken för en krasch (istället för att halvera den med RAID1, jämfört mot en ensam disk). Har du bra backups, vilket du bör (måste) ha på allt viktigt, så påverkar det dock mer tillgänglighet/uptime än datasäkerhet. "RAID is not a backup"

Den stora frågan är väl hur mycket lagring du behöver? Samt vad det får kosta?
Räcker det med SSD:er på 2 TB så blir det ju inte så dyrt alls. Vill du ha 8 TB-SSDs blir det inte så billigt alls. Vill du ha ännu mer blir det sannolikt svindyrt så att HDD är det enda rimliga, och ljudnivå/prestanda får funka.

Nu har jag inte kollat på den specifika NASen, men har du inte möjlighet att kombinera diskar med en SSD-cache? Tänker primärt på ditt krav på hastighet.

Jag kör Seagate IronWolf Pro i mina NASar. Har inte märkt några som helst konstigheter.
Den är dock undanstuvad i en garderob, så märker inte av ljud.

Mitt förtroende för WD är förbrukat efter fiffel med SMR/CMR-drives samt 5400rpm/7200rpm-tjafset för ett tag sedan.

Oavsett fabrikat, se till att du köper CMR-diskar.

Överföra 250 MB/s: generell prestandadominans för SSD förstås, men om vi pratar om att kopiera stora filer i "bara" 250MB/s så är det nog ett icke-problem även med HDD i RAID med några enheter

Tyst: solklar vinst för SSD

Hålla länge: kanske HDD? men väl vald SSD kan säkert hålla länge nog

Pris: stor fördel HDD om det är så att du behöver mycket lagringsutrymme, om det däremot bara gäller ett par TB eller liknande så blir det ju hanterbart oavsett

