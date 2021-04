Lenovo ThinkPad P1 32gb ram | i7 8850H 6c12t | 1TB NVMe SSD| Nvidia Quadro P2000 4GB + Docka

OBS: Ingen vanlig bärbar, letar du en speldator så finns de andra alternativ

Hej!

Säljer min extrema mobila workstation, ser ut som ny och har 11 månader kvar av på platsen garanti från Lenovo. Aldrig reparerad och har senaste 1,5 åren mest varit helt oanvänd. Medföljer original laddare (2st 135W & 230W) Man kan köra den på endast 135W ac adaptern men vill du ge den extra allt via Lenovo ThunderBolt original dockan så sätter man in 230W ac adaptern också.

Med Intels egna tweak program kan man köra den i 4.4Ghz vilket är helt löjligt mycket. Testade om det funkade under en dag och den var hur stabil som helst. Aldrig behövt köra i mer än standard, var mest nyfiken vad den klarade av Hade 3 st 24" 1920x1200 skärmar till den men dockan klarar 3 x 4K skärmar om man verkligen behöver arbetsyta! Mer om dockan längs ner.

Sitter ett mycket kompetent Nvidia Quadro P2000 kort i den med 4GB dedikerat grafikminne + upp till 16GB extra minne taget av ramminnet.

Lagringen är 1024 GB, M.2, 2280, PCIe3x4. Riktigt snabb!

15.6" IPS skärm i full HD, går att få mycket ljusstark. 2 x16GB DDR4 2666mhz täcker alla dagens behov.

Installerad & aktiverad med äkta Engelsk 10 Enterprise (går att byta till Svenska om man vill). Uppgraderad med alla updates + bios + firmware.

Ny med dockningsstation April 2019 kostade den 45000:-

Kan skickas men då mot förskottsbetalning annars avhämtning nära Sollentuna Centrum. Betalning via Swish.

Skriv om ni undrar nått!

Börjar med bud på 10000 men tänker mig att den är värd mer än så, ger mig själv rätten att sälja till vem jag vill (eller inte sälja den alls) samt till vilket pris jag känner jag är nöjd med.

Sidan för den exakta enheten hos Lenovo: https://pcsupport.lenovo.com/se/en/products/laptops-and-netbo...

Spec på dockan som medföljer:

- Top Features for Thunderbolt 3 WorkStation Dock (40AN 230W)

- Up to date, high-speed Thunderbolt 3 technology, providing 40Gbps data speed

- Innovative cable connector delivers data, display, and power up to 230W to charge high performance ThinkPad Mobile Workstations

- Enhanced performance with professional video support for maximum three 4k displays

- 5K UHD video experience through DisplayPort ports or Thunderbolt port

- 5 x USB3.1 A ports delivering up to 10Gps of high-speed USB data

- Enterprise manageability with PXE boot, and Wake-On LAN and MAC address through.