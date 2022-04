Cooler Master U3 Plus

Kylplatta använd frekvent under 4 år, fläktarna låter lite hackigt under låga varv & ganska högljutt under höga men de snurrar i alla fall.

Har upplevt 3 gånger att fläktarna går upp i vad som verkar vara över maxvarv samtidigt som jag startar datorn, drar man ur USBn till fläktarna och väntar lite löser det sig självt.

Levereras med originalkartong.

Hämtas i Gävle.