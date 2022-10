Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC 24GB

Säljer nu mitt Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC pga uppgradering till likadan Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC modell idag. Kortet är inköpt av mig på Webhallen 2020-11-11 för strax under 20 000kr, digitalt kvitto finns, så garanti finns också kvar. Kartong och alla tillbehör ingår såklart, inklusive den genomskinliga sag-bracket som ingick men aldrig använts (den står uppställd precis framför datorn på sista bilden).

Fungerar perfekt sen dag ett. Har endast använts för gaming framförallt i VR. Har endast suttit i min välkylda datorn ni ser på bilden, alltid monterad vertikalt mest för att det blir mycket snyggare så med synlig RGB. Har även alltid haft 2 extra fristående fläktar bakom kortet som ventilerar bort varmluft. Rullar inte datorn 24/7.

Denna modell är hyggligt underskattad då den har nästan samma specs som 3090 Strix OC:

- Base clock på 1845 MHz (detta är alltså OC modellen)

- Boostar uppåt 2060-2100 Mhz med lite högre power target

- 420W default med OC bios (70W över standard), men max kan den köras uppåt 470W+ som är bra mycket högre än de flesta 3090. Har själv oftast kört power target på 85-90% och knappt tappat någon prestanda i VR.

- Tyst kort, bra kylning och temps för att vara 3090 (ligger oftast i 72-75 grader på full load)

- Dual bios (aldrig uppdaterad nån av de, har inte behövts känner jag)

Ett av mina benchmarks jag gjorde för ett tag sen:

https://www.3dmark.com/fs/28102344

(Strike Fire Ultra, Score 13 762, Graphics Score 13 544)

Detta är i mitt tycke den coolaste modellen på marknaden med sin RGB, lite därav jag uppgraderar till ett likadant Palit 4090 nu. RGB går även att styra via moderkortet (Aura) om man kopplar in medföljande sladd till en ARGB kontakt på mobot. Annars styrs den via Palit ThunderMaster programmet som även kan sköta överklockning, fläktar mm.

Finns för avhämtning söder om Stockholm (Södertälje). Kan självklart mötas upp i Stockholmsområdet. Kan även skicka, men föredrar att sälja på plats för smidig affär.

Tänkte börja budgivningen på 8000kr. Känns inte värt att sälja under det priset, då kan jag lika gärna behålla det till min andra burk.