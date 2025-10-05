Laptop fast i "Diagnosing your PC"

Hej!

Jag skulle göra en sista uppdatering av min laptop innan W10 slutar få uppdateringar, och efter det så kan jag inte längre starta datorn ordentligt.

Den sitter fast och snurrar "Diagnosing your PC" för all framtid. Jag har försökt att starta en reperation genom att boota en windows10-USB, men även denna fastnar.

Jag har därefter prövat att boota Linux 20.04, vilket startar och ser ut att fungera.

Frågan blir därför vad jag ska göra nu? Några tips på diagnostisering eller tillvägagångssätt för att få den att starta W10 igen?