Steelseries aerox 9 wow edition, corsair k65 pro mini, steelseries nova 7 wireless wow edition

Säljer min steelseries aerox 9 wireless wow edition, corsair k65 pro mini & steelseries nova 7 wireless wow edition eftersom jag inte har användning av den, fick med vid datorköp. De är i nyskick och syns inga spår av användning. Kvitto finns, de är cirka 3 månader gamla.

Aerox 9 tänkte jag 1400:-

Corsair k65 tänkte jag 1350:-

Steelseries nova 7 tänkte jag 1750:- för!

Hör av er om ni tycker priset är för dyrt och ni vill lägga ett lägre bud. Jag bestämmer vem jag säljer till.

Finns i Sala, om det ska skickas så betalar du frakt och jag ansvarar inte över postens slarv.