Steelseries aerox 9 wow edition, corsair k65 pro mini, steelseries nova 7 wireless wow edition
Annonsen är verifierad via
Säljes Mus & tangentbord Publicerad idag 20:00
Pris: 1 400 kr
Hör av er om ni tycker priset är för dyrt och ni vill lägga ett lägre bud. Jag bestämmer vem jag säljer till.
Säljer min steelseries aerox 9 wireless wow edition, corsair k65 pro mini & steelseries nova 7 wireless wow edition eftersom jag inte har användning av den, fick med vid datorköp. De är i nyskick och syns inga spår av användning. Kvitto finns, de är cirka 3 månader gamla.
Aerox 9 tänkte jag 1400:-
Corsair k65 tänkte jag 1350:-
Steelseries nova 7 tänkte jag 1750:- för!
Finns i Sala, om det ska skickas så betalar du frakt och jag ansvarar inte över postens slarv.