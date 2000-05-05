Fractal Design Torrent Compact - Solid

Har använts i ett år och stått i en garderob som server. Nu har jag ett propert NAS-chassi och behöver inte denna rackare längre.

Går att få plats med 4st 3,5" om man är riktigt kreativ, jag slänger med en HDD bur för 2x HDD och en 3D-printad hållare som kan ligga i botten av chassit (fjärde monteras under takluckan)

Chassit säljes as is, har kvar en liten tillbehörskartong med lite smått och gott i.

Hämtas i Bergshamra Solna.

Skickas ej