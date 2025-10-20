AIO-kylare, RGB-slingor och Ryzen 2600 CPU

Har rensat och har lite komponenter över som jag inte längre behöver. Allt fungerade när det demonterades men jag vågar inte garantera något, inga kartonger eller manualer finns. Allt är köpt cirka 2019-2020.

Min förhoppning är att dessa komponenter hamnar hos en ungdom som vill mecka med datorer.

Corsair Hydro H115i RGB Platinum 280mm

Corsair RGB-slingor

Ryzen 2600

Prylarna finns i Luleå och skickas ej.