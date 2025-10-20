AIO-kylare, RGB-slingor och Ryzen 2600 CPU
Annonsen är verifierad via
Skänkes Komponenter Publicerad igår 19:54
Pris: -
2
Har rensat och har lite komponenter över som jag inte längre behöver. Allt fungerade när det demonterades men jag vågar inte garantera något, inga kartonger eller manualer finns. Allt är köpt cirka 2019-2020.
Min förhoppning är att dessa komponenter hamnar hos en ungdom som vill mecka med datorer.
Corsair Hydro H115i RGB Platinum 280mm
Corsair RGB-slingor
Ryzen 2600
Prylarna finns i Luleå och skickas ej.